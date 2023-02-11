https://crimea.ria.ru/20230211/ukrainskie-diversanty-pod-vidom-voennykh-rf-atakuyut-zaporozhskuyu-oblast-1126920544.html

Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область

Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область - РИА Новости Крым, 11.02.2023

Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область

Украинские диверсанты активизировали свою деятельность и под видом российских военных пытаются проникнуть в Запорожскую область. Об этом РИА Новости сообщил... РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T10:31

2023-02-11T10:31

2023-02-11T10:31

владимир рогов

украина

иностранные наемники всу

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Украинские диверсанты активизировали свою деятельность и под видом российских военных пытаются проникнуть в Запорожскую область. Об этом РИА Новости сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов.По словам Рогова, диверсионные группы ВСУ пытаются проникнуть в глубь территории российского региона и ведут разведку боем."Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке фронта <...> Для прикрытия они переодеваются в российскую военную форму и имеют при себе поддельные документы", – сказал Рогов.В январе ВС РФ наступали на Запорожском направлении, бои шли почти по всей линии фронта, но преимущественно в районе городов Орехов и Гуляйполе. В результате российским военным удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов. 7 февраля Владимир Рогов сообщил, что линия фронта стабилизировалась, российские войска закрепились на новых позициях. Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир рогов, украина, иностранные наемники всу, запорожская область, сво, новости