https://crimea.ria.ru/20230211/ukrainskie-diversanty-pod-vidom-voennykh-rf-atakuyut-zaporozhskuyu-oblast-1126920544.html
Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область
Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область
Украинские диверсанты активизировали свою деятельность и под видом российских военных пытаются проникнуть в Запорожскую область. Об этом РИА Новости сообщил... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T10:31
2023-02-11T10:31
2023-02-11T10:31
владимир рогов
украина
иностранные наемники всу
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Украинские диверсанты активизировали свою деятельность и под видом российских военных пытаются проникнуть в Запорожскую область. Об этом РИА Новости сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов.По словам Рогова, диверсионные группы ВСУ пытаются проникнуть в глубь территории российского региона и ведут разведку боем."Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке фронта <...> Для прикрытия они переодеваются в российскую военную форму и имеют при себе поддельные документы", – сказал Рогов.В январе ВС РФ наступали на Запорожском направлении, бои шли почти по всей линии фронта, но преимущественно в районе городов Орехов и Гуляйполе. В результате российским военным удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов. 7 февраля Владимир Рогов сообщил, что линия фронта стабилизировалась, российские войска закрепились на новых позициях. Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУ
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владимир рогов, украина, иностранные наемники всу, запорожская область, сво, новости
Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область
Рогов: диверсанты ВСУ под видом военных РФ активно пытаются попасть в Запорожскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Украинские диверсанты активизировали свою деятельность и под видом российских военных пытаются проникнуть в Запорожскую область. Об этом РИА Новости сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, диверсионные группы ВСУ пытаются проникнуть в глубь территории российского региона и ведут разведку боем.
"Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке фронта <...> Для прикрытия они переодеваются в российскую военную форму и имеют при себе поддельные документы", – сказал Рогов.
"Попытки диверсантов проникнуть на территорию освобожденной части области пресекаются", – добавил он.
В январе ВС РФ наступали на Запорожском направлении, бои шли почти по всей линии фронта, но преимущественно в районе городов Орехов и Гуляйполе. В результате российским военным удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль
девять населенных пунктов.
7 февраля Владимир Рогов сообщил, что линия фронта стабилизировалась, российские войска закрепились на новых позициях.
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