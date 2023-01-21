https://crimea.ria.ru/20230121/rossiyskie-voennye-zanyali-vygodnye-rubezhi-v-zaporozhskoy-oblasti-1126510061.html

Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области

Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области

За сутки российские военные продвинулись на Запорожском направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T15:58

2023-01-21T15:58

2023-01-21T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. За сутки российские военные продвинулись на Запорожском направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны России.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за сутки российские войска продвинулись на семь километров на Запорожском участке фронта. Также, по его словам, "в процессе окончательного освобождения" не менее семи населенных пунктов.Он также сообщил, что вражеская артиллерия, включая М-777, испытывает острый снарядный голод. Обстановка на Донецком направленииТакже сообщается об успешном продвижении российской армии в Донбассе, где ВС РФ освободили населенный пункт Двуречье. На Красно-Лиманском направлении артиллеристы нанесли поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское и Терны ДНР, уничтожено свыше 20-ти украинских военнослужащих.Потери ВСУ в техникеЗа минувшие сутки противник потерял один самолет Су-24, вертолет Ми-8, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США, четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Васильевка и Грозовое Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 375 самолетов, 203 вертолета, 2922 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7589 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3883 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8128 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:"Новая Отечественная война": Медведев дал определение СВОВойска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНРПрощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине

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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия, украина