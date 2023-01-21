https://crimea.ria.ru/20230121/voyska-ukrainy-minirovali-kotelnye-pri-otstuplenii-iz-lnr-1126505626.html

Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР

Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР

Украинские войска при отступлении из населенных пунктов в Луганской Народной Республике устанавливали взрывчатку в котельных, чтобы она сдетонировала при... РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T10:05

2023-01-21T10:05

2023-01-21T10:24

сво

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

гу мчс россии по севастополю

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска при отступлении из населенных пунктов в Луганской Народной Республике устанавливали взрывчатку в котельных, чтобы она сдетонировала при запуске в холода. Историями разминирования объектов в ЛНР в рамках 120-дневной миссии севастопольских пиротехников поделились в региональном ГУ МЧС.Пиротехники спецотряда Главного управления МЧС России по Севастополю пробыли в регионе всю осень и декабрь 2022 года. За это время вместе с сотрудниками Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" они обследовали свыше 186 га территории, обезвредив порядка 26 тысяч боеприпасов.Разминировали очень разные объекты, в том числе в жилом секторе, где обнаруживали невзорвавшиеся авиационные бомбы. Так называемые мины-растяжки, или ловушки, очень разные и очень опасные."Характеризуется круговым поражением. При постановке в боевое положение выстреливаются датчики цели в виде капроновой ниточки, и достаточно усилия в 300 граммов, чтобы мина детонировала", – объяснил начальник севастопольского спецотряда, полковник внутренней службы Николай Тисельский.Еще один "яркий случай" – эпизод с обследованием котельной, добавил он. Эта история в очередной раз доказала, как ВСУ относились к местным мирным жителям.По словам бойца части пиротехнических и специальных водолазных работ лейтенанта Антона Чудакова, процент взрывоопасных предметов иностранного производства среди найденных здесь оказался очень велик."Огромное количество зарубежных боеприпасов. На участках, где мы работали – это около 70% иностранных боеприпасов или же переснаряженные боеприпасы советского образца", – сказал специалист.Чудаков отмечает "изощренный подход неприятеля": мины устанавливает нестандартно, под них нередко ставят гранату, "используют хитрые растяжки с крючками на деревьях" и так далее. И главное: все это устанавливают там, где есть только мирные люди."Когда на газонах, вокруг рынков ставят мины – это все на кого рассчитано? Военные будут базироваться на этих объектах? Никогда! Все это направлено на мирных граждан", – делает вывод пиротехник.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), армия и флот, гу мчс россии по севастополю