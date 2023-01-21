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Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР - РИА Новости Крым, 21.01.2023
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Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР
Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР
Украинские войска при отступлении из населенных пунктов в Луганской Народной Республике устанавливали взрывчатку в котельных, чтобы она сдетонировала при... РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T10:05
2023-01-21T10:24
сво
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
гу мчс россии по севастополю
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска при отступлении из населенных пунктов в Луганской Народной Республике устанавливали взрывчатку в котельных, чтобы она сдетонировала при запуске в холода. Историями разминирования объектов в ЛНР в рамках 120-дневной миссии севастопольских пиротехников поделились в региональном ГУ МЧС.Пиротехники спецотряда Главного управления МЧС России по Севастополю пробыли в регионе всю осень и декабрь 2022 года. За это время вместе с сотрудниками Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" они обследовали свыше 186 га территории, обезвредив порядка 26 тысяч боеприпасов.Разминировали очень разные объекты, в том числе в жилом секторе, где обнаруживали невзорвавшиеся авиационные бомбы. Так называемые мины-растяжки, или ловушки, очень разные и очень опасные."Характеризуется круговым поражением. При постановке в боевое положение выстреливаются датчики цели в виде капроновой ниточки, и достаточно усилия в 300 граммов, чтобы мина детонировала", – объяснил начальник севастопольского спецотряда, полковник внутренней службы Николай Тисельский.Еще один "яркий случай" – эпизод с обследованием котельной, добавил он. Эта история в очередной раз доказала, как ВСУ относились к местным мирным жителям.По словам бойца части пиротехнических и специальных водолазных работ лейтенанта Антона Чудакова, процент взрывоопасных предметов иностранного производства среди найденных здесь оказался очень велик."Огромное количество зарубежных боеприпасов. На участках, где мы работали – это около 70% иностранных боеприпасов или же переснаряженные боеприпасы советского образца", – сказал специалист.Чудаков отмечает "изощренный подход неприятеля": мины устанавливает нестандартно, под них нередко ставят гранату, "используют хитрые растяжки с крючками на деревьях" и так далее. И главное: все это устанавливают там, где есть только мирные люди."Когда на газонах, вокруг рынков ставят мины – это все на кого рассчитано? Военные будут базироваться на этих объектах? Никогда! Все это направлено на мирных граждан", – делает вывод пиротехник.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода
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РИА Новости Крым
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сво, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), армия и флот, гу мчс россии по севастополю
Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР

ВСУ минировали котельные при отступлении из городов и сел Луганской Народной Республики

10:05 21.01.2023 (обновлено: 10:24 21.01.2023)
 
© Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. СевастополюВСУ минировали котельные при отступлении из городов и сел Луганской народной республики
ВСУ минировали котельные при отступлении из городов и сел Луганской народной республики
© Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска при отступлении из населенных пунктов в Луганской Народной Республике устанавливали взрывчатку в котельных, чтобы она сдетонировала при запуске в холода. Историями разминирования объектов в ЛНР в рамках 120-дневной миссии севастопольских пиротехников поделились в региональном ГУ МЧС.
Пиротехники спецотряда Главного управления МЧС России по Севастополю пробыли в регионе всю осень и декабрь 2022 года. За это время вместе с сотрудниками Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" они обследовали свыше 186 га территории, обезвредив порядка 26 тысяч боеприпасов.
Разминировали очень разные объекты, в том числе в жилом секторе, где обнаруживали невзорвавшиеся авиационные бомбы. Так называемые мины-растяжки, или ловушки, очень разные и очень опасные.
"Характеризуется круговым поражением. При постановке в боевое положение выстреливаются датчики цели в виде капроновой ниточки, и достаточно усилия в 300 граммов, чтобы мина детонировала", – объяснил начальник севастопольского спецотряда, полковник внутренней службы Николай Тисельский.
Еще один "яркий случай" – эпизод с обследованием котельной, добавил он. Эта история в очередной раз доказала, как ВСУ относились к местным мирным жителям.
"Старший мастер со слезами на глазах просила осмотреть сами котлы объекта, опасаясь, что ВСУ, отступая, оставили внутри них взрывоопасные предметы, чтобы вызвать подрыв при пуске котельной... нашли то, что искали – причем предметы стояли с расчетом на неизвлекаемость. Но мы провели необходимые расчеты, избрали нужный подход и смогли их извлечь, а потом и уничтожить. Котельная начала работу без происшествий", – рассказал Тисельский.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПиротехники спецотряда Главного управления МЧС России по Севастополю разминируют объекты в ЛНР
Пиротехники спецотряда Главного управления МЧС России по Севастополю разминируют объекты в ЛНР
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Пиротехники спецотряда Главного управления МЧС России по Севастополю разминируют объекты в ЛНР
По словам бойца части пиротехнических и специальных водолазных работ лейтенанта Антона Чудакова, процент взрывоопасных предметов иностранного производства среди найденных здесь оказался очень велик.
"Огромное количество зарубежных боеприпасов. На участках, где мы работали – это около 70% иностранных боеприпасов или же переснаряженные боеприпасы советского образца", – сказал специалист.
Чудаков отмечает "изощренный подход неприятеля": мины устанавливает нестандартно, под них нередко ставят гранату, "используют хитрые растяжки с крючками на деревьях" и так далее. И главное: все это устанавливают там, где есть только мирные люди.
"Когда на газонах, вокруг рынков ставят мины – это все на кого рассчитано? Военные будут базироваться на этих объектах? Никогда! Все это направлено на мирных граждан", – делает вывод пиротехник.
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