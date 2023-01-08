https://crimea.ria.ru/20230108/v-lnr-vozbudili-ugolovnoe-delo-o-diversii-posle-podryva-gazoprovoda-1126295780.html

В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода

В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода - РИА Новости Крым, 08.01.2023

В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода

После подрыва магистрального газопровода в в городе Лутугино в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T13:06

2023-01-08T13:06

2023-01-08T13:09

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. После подрыва магистрального газопровода в в городе Лутугино в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". Об этом сообщает правительство ЛНР со ссылкой на министерство госбезопасности региона.Отмечается, что 7 января около 18.10 неустановленные лица подорвали взрывное устройство на участке магистрального газопровода высокого давления на окраине города. В результате без газоснабжения остались свыше 13 тысяч абонентов и 21 социальный объект.Уточняется, что на данный момент проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к совершению преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопроводаУкраинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестероВ ЛНР ликвидировали агента СБУ

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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