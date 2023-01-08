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В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода
В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода - РИА Новости Крым, 08.01.2023
В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода
После подрыва магистрального газопровода в в городе Лутугино в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T13:06
2023-01-08T13:06
2023-01-08T13:09
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. После подрыва магистрального газопровода в в городе Лутугино в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". Об этом сообщает правительство ЛНР со ссылкой на министерство госбезопасности региона.Отмечается, что 7 января около 18.10 неустановленные лица подорвали взрывное устройство на участке магистрального газопровода высокого давления на окраине города. В результате без газоснабжения остались свыше 13 тысяч абонентов и 21 социальный объект.Уточняется, что на данный момент проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к совершению преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопроводаУкраинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестероВ ЛНР ликвидировали агента СБУ
луганская народная республика (лнр)
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луганская народная республика (лнр), происшествия, события в донбассе, новости
В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода
Уголовное дело о диверсии возбудили в ЛНР после подрыва газопровода в Лутугино
13:06 08.01.2023 (обновлено: 13:09 08.01.2023)