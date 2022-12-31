https://crimea.ria.ru/20221231/v-lnr-likvidirovali-agenta-sbu-1126224515.html

В ЛНР ликвидировали агента СБУ

В ЛНР ликвидировали агента СБУ - РИА Новости Крым, 31.12.2022

В ЛНР ликвидировали агента СБУ

В Луганской народной республике ликвидирован агент Службы безопасности Украины, планировавший теракты на территории региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T12:26

2022-12-31T12:26

2022-12-31T12:26

луганская народная республика (лнр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

новости

сво

сбу (служба безопасности украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c70dac0f1f13f740927d0c8fd28f901.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. В Луганской народной республике ликвидирован агент Службы безопасности Украины, планировавший теракты на территории региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Кроме того, в субботу, 31 декабря, в пригороде Луганска обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, предназначавшимися для украинских диверсантов. Среди прочего в тайнике были спрятаны противотанковая управляемая ракета, крупнокалиберный станковый пулемет, гранатометы, противопехотные мины, гранаты и более 100 тысяч патронов.Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Херсонской области украинского агента, который передавал СБУ координаты перемещений российских войск. В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений российской армии, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам. В отношении задержанного следственным управлением УФС России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело за шпионаж, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего терактФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости, сво, сбу (служба безопасности украины)