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В ЛНР ликвидировали агента СБУ - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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В ЛНР ликвидировали агента СБУ
В ЛНР ликвидировали агента СБУ - РИА Новости Крым, 31.12.2022
В ЛНР ликвидировали агента СБУ
В Луганской народной республике ликвидирован агент Службы безопасности Украины, планировавший теракты на территории региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T12:26
2022-12-31T12:26
луганская народная республика (лнр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
новости
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сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. В Луганской народной республике ликвидирован агент Службы безопасности Украины, планировавший теракты на территории региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Кроме того, в субботу, 31 декабря, в пригороде Луганска обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, предназначавшимися для украинских диверсантов. Среди прочего в тайнике были спрятаны противотанковая управляемая ракета, крупнокалиберный станковый пулемет, гранатометы, противопехотные мины, гранаты и более 100 тысяч патронов.Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Херсонской области украинского агента, который передавал СБУ координаты перемещений российских войск. В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений российской армии, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам. В отношении задержанного следственным управлением УФС России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело за шпионаж, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего терактФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости, сво, сбу (служба безопасности украины)
В ЛНР ликвидировали агента СБУ

РИА Новости: Российские спецслужбы в Лисичанске ликвидировали агента СБУ

12:26 31.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. В Луганской народной республике ликвидирован агент Службы безопасности Украины, планировавший теракты на территории региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации издания, агента выявили в Лисичанске в ходе спецоперации российских спецслужб и МВД. Его ликвидировали на месте: при задержании он бросил в силовиков гранату и выкрикивал националистические лозунги.

Кроме того, в субботу, 31 декабря, в пригороде Луганска обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, предназначавшимися для украинских диверсантов. Среди прочего в тайнике были спрятаны противотанковая управляемая ракета, крупнокалиберный станковый пулемет, гранатометы, противопехотные мины, гранаты и более 100 тысяч патронов.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Херсонской области украинского агента, который передавал СБУ координаты перемещений российских войск. В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений российской армии, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам. В отношении задержанного следственным управлением УФС России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело за шпионаж, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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