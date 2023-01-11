Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
Сводка Минобороны за сутки: армия Украина потеряла сотни военных на трех направлениях
13:47 11.01.2023 (обновлено: 13:48 11.01.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Украинская армия несет потери в живой силе и технике на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, в районе харьковских Синьковки и Кисловки, а также луганского Новоселовского на Купянской линии фронта уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении артиллеристы и ударная авиация России поразили две десантно-штурмовые и одну воздушно-десантную бригаду ВСУ возле донецкого Торского и луганских Червоной Дибровы, Макеевки, Червонопоповки.
"Кроме того, в районах Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - перечислили в Минобороны.
Также большие потери ВСУ понесли на Южно-Донецком направлении: в районах Никольского, Пречистовки и Новоселки уничтожено до 25 боевиков, вражеский БМП и два автомобиля. В районе Артемовска поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения украинской армии, живая сила и военная техника в 113-ти районах.
Ранее в Минобороны сообщили о блокировке российскими военными Соледара в ДНР с северной и южной сторон города, а также освобождении села Подгорное.
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