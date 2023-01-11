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Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР

Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР

Украинская армия несет потери в живой силе и технике на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T13:47

2023-01-11T13:47

2023-01-11T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Украинская армия несет потери в живой силе и технике на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны России.По данным ведомства, в районе харьковских Синьковки и Кисловки, а также луганского Новоселовского на Купянской линии фронта уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении артиллеристы и ударная авиация России поразили две десантно-штурмовые и одну воздушно-десантную бригаду ВСУ возле донецкого Торского и луганских Червоной Дибровы, Макеевки, Червонопоповки.Также большие потери ВСУ понесли на Южно-Донецком направлении: в районах Никольского, Пречистовки и Новоселки уничтожено до 25 боевиков, вражеский БМП и два автомобиля. В районе Артемовска поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения украинской армии, живая сила и военная техника в 113-ти районах.Ранее в Минобороны сообщили о блокировке российскими военными Соледара в ДНР с северной и южной сторон города, а также освобождении села Подгорное. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФИз украинского плена возвращены 50 российских военныхМогут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля

https://crimea.ria.ru/20230111/perelomnyy-moment-v-osvobozhdenii-dnr-nastupil--pushilin-1126336597.html

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, донецкая народная республика (днр), харьковская область, луганская народная республика (лнр), события в донбассе