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Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
Украинская армия несет потери в живой силе и технике на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T13:47
2023-01-11T13:48
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министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Украинская армия несет потери в живой силе и технике на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны России.По данным ведомства, в районе харьковских Синьковки и Кисловки, а также луганского Новоселовского на Купянской линии фронта уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении артиллеристы и ударная авиация России поразили две десантно-штурмовые и одну воздушно-десантную бригаду ВСУ возле донецкого Торского и луганских Червоной Дибровы, Макеевки, Червонопоповки.Также большие потери ВСУ понесли на Южно-Донецком направлении: в районах Никольского, Пречистовки и Новоселки уничтожено до 25 боевиков, вражеский БМП и два автомобиля. В районе Артемовска поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения украинской армии, живая сила и военная техника в 113-ти районах.Ранее в Минобороны сообщили о блокировке российскими военными Соледара в ДНР с северной и южной сторон города, а также освобождении села Подгорное. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФИз украинского плена возвращены 50 российских военныхМогут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, донецкая народная республика (днр), харьковская область, луганская народная республика (лнр), события в донбассе
Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР

Сводка Минобороны за сутки: армия Украина потеряла сотни военных на трех направлениях

13:47 11.01.2023 (обновлено: 13:48 11.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Украинская армия несет потери в живой силе и технике на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, в районе харьковских Синьковки и Кисловки, а также луганского Новоселовского на Купянской линии фронта уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении артиллеристы и ударная авиация России поразили две десантно-штурмовые и одну воздушно-десантную бригаду ВСУ возле донецкого Торского и луганских Червоной Дибровы, Макеевки, Червонопоповки.
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"Кроме того, в районах Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - перечислили в Минобороны.
Также большие потери ВСУ понесли на Южно-Донецком направлении: в районах Никольского, Пречистовки и Новоселки уничтожено до 25 боевиков, вражеский БМП и два автомобиля. В районе Артемовска поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения украинской армии, живая сила и военная техника в 113-ти районах.
Ранее в Минобороны сообщили о блокировке российскими военными Соледара в ДНР с северной и южной сторон города, а также освобождении села Подгорное.
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