https://crimea.ria.ru/20241006/posledniy-den-pered-tsiklonom-pogoda-v-krymu-na-voskresene-1140863953.html

Последний день перед циклоном: погода в Крыму на воскресенье

Последний день перед циклоном: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Последний день перед циклоном: погода в Крыму на воскресенье

В Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T00:01

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алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15; днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26…28.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность. Без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +16...18 градусов, днем поднимутся до отметки +29.Температура морской воды - от 20 до 24 градусов тепла.С понедельника на полуострове ожидаются дожди с грозами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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