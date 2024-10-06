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Последний день перед циклоном: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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Последний день перед циклоном: погода в Крыму на воскресенье
Последний день перед циклоном: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Последний день перед циклоном: погода в Крыму на воскресенье
В Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T00:01
2024-10-06T00:01
крым
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15; днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26…28.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность. Без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +16...18 градусов, днем поднимутся до отметки +29.Температура морской воды - от 20 до 24 градусов тепла.С понедельника на полуострове ожидаются дожди с грозами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Последний день перед циклоном: погода в Крыму на воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 06.10.2024
 
© РИА Новости КрымЛучи солнца
Лучи солнца - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, днем +25…30, в горах +17…20", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15; днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26…28.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность. Без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +16...18 градусов, днем поднимутся до отметки +29.
Температура морской воды - от 20 до 24 градусов тепла.
С понедельника на полуострове ожидаются дожди с грозами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
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