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Российские военные блокировали Соледар с севера и юга - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Российские военные блокировали Соледар с севера и юга
Российские военные блокировали Соледар с севера и юга - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Российские военные блокировали Соледар с севера и юга
Российские военные блокировали Соледар в ДНР с северной и южной сторон города. Об этом сообщили в среду в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T13:32
2023-01-11T13:36
сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Российские военные блокировали Соледар в ДНР с северной и южной сторон города. Об этом сообщили в среду в Минобороны.Кроме того, на Донецком направлении в ходе наступления российской армии освобождено Подгородное Донецкой Народной Республики.Накануне сообщалось, что вся территория Соледара взята под контроль подразделениями частной военной компании "Вагнер". Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в ДонбассеРоссийские военные уничтожили военную технику из США и Польши в ДонбассеГерой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова
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сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские военные блокировали Соледар с севера и юга

Минобороны России: Соледар блокирован с севера и юга, село Подгорное освобождено

13:32 11.01.2023 (обновлено: 13:36 11.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМинобороны России: Соледар блокирован с севера и юга и освободили Подгорное
Минобороны России: Соледар блокирован с севера и юга и освободили Подгорное - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Российские военные блокировали Соледар в ДНР с северной и южной сторон города. Об этом сообщили в среду в Минобороны.
"Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, на Донецком направлении в ходе наступления российской армии освобождено Подгородное Донецкой Народной Республики.
Накануне сообщалось, что вся территория Соледара взята под контроль подразделениями частной военной компании "Вагнер".
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СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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