https://crimea.ria.ru/20230111/rossiyskie-voennye-blokirovali-soledar-s-severa-i-yuga-1126340909.html

Российские военные блокировали Соледар с севера и юга

Российские военные блокировали Соледар с севера и юга - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Российские военные блокировали Соледар с севера и юга

Российские военные блокировали Соледар в ДНР с северной и южной сторон города. Об этом сообщили в среду в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T13:32

2023-01-11T13:32

2023-01-11T13:36

сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Российские военные блокировали Соледар в ДНР с северной и южной сторон города. Об этом сообщили в среду в Минобороны.Кроме того, на Донецком направлении в ходе наступления российской армии освобождено Подгородное Донецкой Народной Республики.Накануне сообщалось, что вся территория Соледара взята под контроль подразделениями частной военной компании "Вагнер". Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в ДонбассеРоссийские военные уничтожили военную технику из США и Польши в ДонбассеГерой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф