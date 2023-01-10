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Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова
Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова
Военнослужащий из Крыма, артиллерист Илья Зозульский за проявленную смелость, мужество и отвагу награжден государственной наградой – медалью "Жукова". Об этом... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T14:55
2023-01-10T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащий из Крыма, артиллерист Илья Зозульский за проявленную смелость, мужество и отвагу награжден государственной наградой – медалью "Жукова". Об этом сообщили в Минобороны России."Илья с первого дня начала специальной военной операции выполнял боевые задачи по защите мирного населения и освобождению территорий от преступного киевского режима. Артиллерийский расчет Зозульского выполнил более тысячи огневых задач по уничтожению складов с боеприпасами и позиций противника", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации он спас жизни своих раненых товарищей, попавших под обстрел. Сам был ранен, но после восстановления быстро вернулся в строй.В Минобороны отметили, что родители Ильи также оказывают волонтерскую поддержку российским военнослужащим. Вместе с юнармейцами, общественниками и местными активистами они собирают для ребят на передовую необходимую помощь, отвозят посылки от родных и близких. Мама Ильи тоже была в зоне СВО - помогала спасать мирных жителей, эвакуировала людей из домов престарелых и интернатов, попавших под обстрелы украинских националистов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе улицы получили имена героев спецоперацииВ Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВОВыплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сво, новости крыма, крым, министерство обороны рф, илья зозульский
Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова

Участник спецоперации из Крыма Илья Зозульский награжден медалью Жукова

14:55 10.01.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФУчастник спецоперации из Крыма Илья Зозульский награжден медалью Жукова
Участник спецоперации из Крыма Илья Зозульский награжден медалью Жукова
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащий из Крыма, артиллерист Илья Зозульский за проявленную смелость, мужество и отвагу награжден государственной наградой – медалью "Жукова". Об этом сообщили в Минобороны России.
"Илья с первого дня начала специальной военной операции выполнял боевые задачи по защите мирного населения и освобождению территорий от преступного киевского режима. Артиллерийский расчет Зозульского выполнил более тысячи огневых задач по уничтожению складов с боеприпасами и позиций противника", - говорится в сообщении.
В ходе спецоперации он спас жизни своих раненых товарищей, попавших под обстрел. Сам был ранен, но после восстановления быстро вернулся в строй.
"Мы всегда настроены на победу, даже когда очень тяжело. Даже когда рядом с окопами падает, мы думаем – мы должны выжить, мы должны принести победу нам, нашему государству", - сказал Илья Зозульский.
В Минобороны отметили, что родители Ильи также оказывают волонтерскую поддержку российским военнослужащим. Вместе с юнармейцами, общественниками и местными активистами они собирают для ребят на передовую необходимую помощь, отвозят посылки от родных и близких. Мама Ильи тоже была в зоне СВО - помогала спасать мирных жителей, эвакуировала людей из домов престарелых и интернатов, попавших под обстрелы украинских националистов.
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