https://crimea.ria.ru/20230110/geroy-iz-kryma-voennosluzhaschiy-ilya-zozulskiy-nagrazhden-medalyu-zhukova-1126323635.html

Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова

Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова

Военнослужащий из Крыма, артиллерист Илья Зозульский за проявленную смелость, мужество и отвагу награжден государственной наградой – медалью "Жукова". Об этом... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T14:55

2023-01-10T14:55

2023-01-10T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащий из Крыма, артиллерист Илья Зозульский за проявленную смелость, мужество и отвагу награжден государственной наградой – медалью "Жукова". Об этом сообщили в Минобороны России."Илья с первого дня начала специальной военной операции выполнял боевые задачи по защите мирного населения и освобождению территорий от преступного киевского режима. Артиллерийский расчет Зозульского выполнил более тысячи огневых задач по уничтожению складов с боеприпасами и позиций противника", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации он спас жизни своих раненых товарищей, попавших под обстрел. Сам был ранен, но после восстановления быстро вернулся в строй.В Минобороны отметили, что родители Ильи также оказывают волонтерскую поддержку российским военнослужащим. Вместе с юнармейцами, общественниками и местными активистами они собирают для ребят на передовую необходимую помощь, отвозят посылки от родных и близких. Мама Ильи тоже была в зоне СВО - помогала спасать мирных жителей, эвакуировала людей из домов престарелых и интернатов, попавших под обстрелы украинских националистов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе улицы получили имена героев спецоперацииВ Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВОВыплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, новости крыма, крым, министерство обороны рф, илья зозульский