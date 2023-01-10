https://crimea.ria.ru/20230110/v-minoborony-rasskazali-o-poteryakh-vsu-za-sutki-boev-v-donbasse-1126324259.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.01.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили порядка 130 человек убитыми и ранеными, сообщили в... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T15:34

2023-01-10T15:34

2023-01-10T15:34

сво

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили порядка 130 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении российские войска нанесли артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка ДНР и Стельмаховка ЛНР. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа", – говорится в сводке ведомства.На Донецком направлении российские войска продолжали наступать и нанесли поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военных, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива ДНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа.Днем ранее ВСУ потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях порядка 230 военнослужащих и более 20 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил шансы ВСУ форсировать ДнепрШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФУкраина готовит масштабную провокацию в Харьковской области – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), россия, украина