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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.01.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили порядка 130 человек убитыми и ранеными, сообщили в... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T15:34
2023-01-10T15:34
сво
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили порядка 130 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении российские войска нанесли артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка ДНР и Стельмаховка ЛНР. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа", – говорится в сводке ведомства.На Донецком направлении российские войска продолжали наступать и нанесли поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военных, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива ДНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа.Днем ранее ВСУ потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях порядка 230 военнослужащих и более 20 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил шансы ВСУ форсировать ДнепрШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФУкраина готовит масштабную провокацию в Харьковской области – Минобороны
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сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), россия, украина
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе

Минобороны РФ: ВСУ потеряли порядка 130 военных за сутки боев в Донбассе

15:34 10.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе в ходе боев в Донбассе за прошедшие сутки составили порядка 130 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении российские войска нанесли артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.
"На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка ДНР и Стельмаховка ЛНР. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа", – говорится в сводке ведомства.
На Донецком направлении российские войска продолжали наступать и нанесли поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военных, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива ДНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа.
Днем ранее ВСУ потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях порядка 230 военнослужащих и более 20 единиц техники.
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СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)РоссияУкраина
 
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