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Российские военные уничтожили военную технику из США и Польши в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Российские военные уничтожили военную технику из США и Польши в Донбассе
Российские военные уничтожили военную технику из США и Польши в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Российские военные уничтожили военную технику из США и Польши в Донбассе
Российские военные в ходе спецоперации в Донбассе в течение суток уничтожили две американские артиллерийские системы М777 и четыре самоходки Krab польского... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T15:06
2023-01-10T15:06
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации в Донбассе в течение суток уничтожили две американские артиллерийские системы М777 и четыре самоходки Krab польского производства, сообщили в Минобороны.Кроме того, уничтожены три буксируемые гаубицы Д-20 в ЛНР и Сумской области, а также две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и одну боевую машину РСЗО "Ураган" в ДНР.В районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.Всего с начала СВО российские военные уничтожили 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью ЖуковаШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФПесков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск
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РИА Новости Крым
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4.7
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)
Российские военные уничтожили военную технику из США и Польши в Донбассе

Армия России разгромила две артсистемы М777 из США и четыре артустановки Krab из Польши

15:06 10.01.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации в Донбассе в течение суток уничтожили две американские артиллерийские системы М777 и четыре самоходки Krab польского производства, сообщили в Минобороны.
"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики, четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка ДНР", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, уничтожены три буксируемые гаубицы Д-20 в ЛНР и Сумской области, а также две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и одну боевую машину РСЗО "Ураган" в ДНР.
В районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Всего с начала СВО российские военные уничтожили 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники противника.
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