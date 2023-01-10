https://crimea.ria.ru/20230110/rossiyskie-voennye-unichtozhili-voennuyu-tekhniku-iz-ssha-i-polshi-v-donbasse-1126323832.html

Российские военные уничтожили военную технику из США и Польши в Донбассе

Российские военные уничтожили военную технику из США и Польши в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Российские военные уничтожили военную технику из США и Польши в Донбассе

Российские военные в ходе спецоперации в Донбассе в течение суток уничтожили две американские артиллерийские системы М777 и четыре самоходки Krab польского... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T15:06

2023-01-10T15:06

2023-01-10T15:06

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации в Донбассе в течение суток уничтожили две американские артиллерийские системы М777 и четыре самоходки Krab польского производства, сообщили в Минобороны.Кроме того, уничтожены три буксируемые гаубицы Д-20 в ЛНР и Сумской области, а также две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и одну боевую машину РСЗО "Ураган" в ДНР.В районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.Всего с начала СВО российские военные уничтожили 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью ЖуковаШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФПесков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)