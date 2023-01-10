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Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск
Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск
В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T13:18
2023-01-10T13:21
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее некоторые федеральные СМИ со ссылкой на источники сообщили о назначении Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.С 2017 года Лапин командовал войсками Центрального военного округа. После начала специальной военной операции на Украине он командовал группировкой российских войск "Центр". В ноябре его сняли с должности.В 2018-2019 годы Лапин командовал группировкой войск РФ в Сирии.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 годуПутин проинспектировал штаб Южного военного округаОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
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армия и флот, сво, дмитрий песков, александр лапин, россия, новости, министерство обороны рф
Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск

Песков не подтвердил и не опроверг данные о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск

13:18 10.01.2023 (обновлено: 13:21 10.01.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (назначение Лапина – ред.). Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", – сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее некоторые федеральные СМИ со ссылкой на источники сообщили о назначении Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.
С 2017 года Лапин командовал войсками Центрального военного округа. После начала специальной военной операции на Украине он командовал группировкой российских войск "Центр". В ноябре его сняли с должности.
В 2018-2019 годы Лапин командовал группировкой войск РФ в Сирии.
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Армия и флотСВОДмитрий ПесковАлександр ЛапинРоссияНовостиМинистерство обороны РФ
 
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