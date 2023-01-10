https://crimea.ria.ru/20230110/peskov-otvetil-na-slukhi-o-naznachenii-lapina-nachshtaba-sukhoputnykh-voysk--1126320885.html

Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск

Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск

В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T13:18

2023-01-10T13:18

2023-01-10T13:21

армия и флот

сво

дмитрий песков

александр лапин

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее некоторые федеральные СМИ со ссылкой на источники сообщили о назначении Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.С 2017 года Лапин командовал войсками Центрального военного округа. После начала специальной военной операции на Украине он командовал группировкой российских войск "Центр". В ноябре его сняли с должности.В 2018-2019 годы Лапин командовал группировкой войск РФ в Сирии.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 годуПутин проинспектировал штаб Южного военного округаОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, сво, дмитрий песков, александр лапин, россия, новости, министерство обороны рф