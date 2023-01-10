https://crimea.ria.ru/20230110/peskov-otvetil-na-slukhi-o-naznachenii-lapina-nachshtaba-sukhoputnykh-voysk--1126320885.html
Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск
Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск
В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T13:18
2023-01-10T13:18
2023-01-10T13:21
армия и флот
сво
дмитрий песков
александр лапин
россия
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126320766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48e79af0dff77e80c1bcac5380d33a69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее некоторые федеральные СМИ со ссылкой на источники сообщили о назначении Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.С 2017 года Лапин командовал войсками Центрального военного округа. После начала специальной военной операции на Украине он командовал группировкой российских войск "Центр". В ноябре его сняли с должности.В 2018-2019 годы Лапин командовал группировкой войск РФ в Сирии.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 годуПутин проинспектировал штаб Южного военного округаОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126320766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11a1c5c2338978b870458fe0e0dc3b88.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия и флот, сво, дмитрий песков, александр лапин, россия, новости, министерство обороны рф
Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск
Песков не подтвердил и не опроверг данные о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск
13:18 10.01.2023 (обновлено: 13:21 10.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (назначение Лапина – ред.). Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", – сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее некоторые федеральные СМИ со ссылкой на источники сообщили о назначении Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.
С 2017 года Лапин командовал войсками Центрального военного округа. После начала специальной военной операции на Украине он командовал группировкой российских войск "Центр". В ноябре его сняли с должности.
В 2018-2019 годы Лапин командовал группировкой войск РФ в Сирии.
Читайте также на РИА Новости Крым: