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Путин проинспектировал штаб Южного военного округа - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Путин проинспектировал штаб Южного военного округа
Путин проинспектировал штаб Южного военного округа - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Путин проинспектировал штаб Южного военного округа
Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа и вручил награды военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T17:23
2022-12-31T17:23
владимир путин (политик)
южный военный округ
сво
россия
сергей шойгу
валерий герасимов
министерство обороны рф
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа и вручил награды военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказали Путину, кто из военнослужащих является добровольцем. Глава государства пообщался с одним из таких добровольцев Александром, отметив, что ему рассказывали про него и его жену: он на фронте, а она в тылу.Также Владимир Путин вручил государственную награду командующему российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергею Суровикину. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность глава государства был награжден орденом Святого Георгия третьей степени. Высокую награду также получил командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский.
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владимир путин (политик), южный военный округ, сво, россия, сергей шойгу, валерий герасимов, министерство обороны рф, армия и флот
Путин проинспектировал штаб Южного военного округа

Путин посетил штаб Южного военного округа и вручил награды военным

17:23 31.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин инспектирует войска. Архивное фото
Президент России Владимир Путин инспектирует войска. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа и вручил награды военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Президент вручил боевые знамена новым воинским формированиям и госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказали Путину, кто из военнослужащих является добровольцем. Глава государства пообщался с одним из таких добровольцев Александром, отметив, что ему рассказывали про него и его жену: он на фронте, а она в тылу.
Также Владимир Путин вручил государственную награду командующему российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергею Суровикину. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность глава государства был награжден орденом Святого Георгия третьей степени. Высокую награду также получил командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский.
 
Владимир Путин (политик)Южный военный округСВОРоссияСергей ШойгуВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФАрмия и флот
 
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