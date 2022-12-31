https://crimea.ria.ru/20221231/putin-proinspektiroval-shtab-yuzhnogo-voennogo-okruga-1126228125.html

Путин проинспектировал штаб Южного военного округа

Путин проинспектировал штаб Южного военного округа - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Путин проинспектировал штаб Южного военного округа

Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа и вручил награды военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T17:23

2022-12-31T17:23

2022-12-31T17:23

владимир путин (политик)

южный военный округ

сво

россия

сергей шойгу

валерий герасимов

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа и вручил награды военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказали Путину, кто из военнослужащих является добровольцем. Глава государства пообщался с одним из таких добровольцев Александром, отметив, что ему рассказывали про него и его жену: он на фронте, а она в тылу.Также Владимир Путин вручил государственную награду командующему российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергею Суровикину. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность глава государства был награжден орденом Святого Георгия третьей степени. Высокую награду также получил командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский.

южный военный округ

россия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), южный военный округ, сво, россия, сергей шойгу, валерий герасимов, министерство обороны рф, армия и флот