https://crimea.ria.ru/20230108/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-50-rossiyskikh-voennykh-1126298365.html

Из украинского плена возвращены 50 российских военных

Из украинского плена возвращены 50 российских военных - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Из украинского плена возвращены 50 российских военных

В воскресенье, 8 января, из украинского плена возвращены пятьдесят российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T16:10

2023-01-08T16:10

2023-01-08T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье, 8 января, из украинского плена возвращены пятьдесят российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что бортами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России освобожденных российских военных доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, уточнили в ведомстве.В последний день 2022 года стало известно о возвращении из украинского плена 82 российских военнослужащих. В начале декабря сообщалось о возвращении из плена 60 военнослужащих ВС РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:ООН расследует видео казни российских военнопленных на Украине Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости