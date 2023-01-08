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Из украинского плена возвращены 50 российских военных
Из украинского плена возвращены 50 российских военных - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Из украинского плена возвращены 50 российских военных
В воскресенье, 8 января, из украинского плена возвращены пятьдесят российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T16:10
2023-01-08T16:10
2023-01-08T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье, 8 января, из украинского плена возвращены пятьдесят российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что бортами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России освобожденных российских военных доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, уточнили в ведомстве.В последний день 2022 года стало известно о возвращении из украинского плена 82 российских военнослужащих. В начале декабря сообщалось о возвращении из плена 60 военнослужащих ВС РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:ООН расследует видео казни российских военнопленных на Украине Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Из украинского плена возвращены 50 российских военных
Пятьдесят российских военных возвращены домой из украинского плена – Минобороны России
16:10 08.01.2023 (обновлено: 17:51 08.01.2023)