Рейтинг@Mail.ru
Из украинского плена возвращены 50 российских военных - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230108/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-50-rossiyskikh-voennykh-1126298365.html
Из украинского плена возвращены 50 российских военных
Из украинского плена возвращены 50 российских военных - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Из украинского плена возвращены 50 российских военных
В воскресенье, 8 января, из украинского плена возвращены пятьдесят российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T16:10
2023-01-08T17:51
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/08/1126298251_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_9cba6538d7179e542e2ec2813c55e585.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье, 8 января, из украинского плена возвращены пятьдесят российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что бортами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России освобожденных российских военных доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, уточнили в ведомстве.В последний день 2022 года стало известно о возвращении из украинского плена 82 российских военнослужащих. В начале декабря сообщалось о возвращении из плена 60 военнослужащих ВС РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:ООН расследует видео казни российских военнопленных на Украине Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/08/1126298251_133:0:1501:1026_1920x0_80_0_0_e7258284e76c2a4bbc7354867e8072ce.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Из украинского плена возвращены 50 российских военных

Пятьдесят российских военных возвращены домой из украинского плена – Минобороны России

16:10 08.01.2023 (обновлено: 17:51 08.01.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИз украинского плена возвращены российские военные
Из украинского плена возвращены российские военные
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье, 8 января, из украинского плена возвращены пятьдесят российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – говорится в сообщении.
Отмечается, что бортами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России освобожденных российских военных доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, уточнили в ведомстве.
В последний день 2022 года стало известно о возвращении из украинского плена 82 российских военнослужащих. В начале декабря сообщалось о возвращении из плена 60 военнослужащих ВС РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ООН расследует видео казни российских военнопленных на Украине
Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ
Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ
 
СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
17:21Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУ
17:04На пожаре в многоэтажке Москвы нашли погибших с огнестрельными ранениями
16:31Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках
16:10Из украинского плена возвращены 50 российских военных
15:58Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь
15:35Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
15:16Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине
14:41Умер автор сценария "Ирония судьбы. Продолжение" Алексей Слаповский
14:03Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели
13:29В первые дни января в Крыму родились 24 ребенка
13:06В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода
12:26В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин
12:02Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января
11:15"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ
10:39Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения
10:05Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января
09:51Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента
09:19Депутаты хотят ввести акцизы на пиво
08:56Экологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елку
Лента новостейМолния