https://crimea.ria.ru/20221231/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-82-rossiyskikh-voennykh-1126227521.html
Из украинского плена возвращены 82 российских военных
Из украинского плена возвращены 82 российских военных - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Из украинского плена возвращены 82 российских военных
Из украинского плена в результате переговоров возвращены 82 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T16:31
2022-12-31T16:31
2022-12-31T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Из украинского плена в результате переговоров возвращены 82 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. Военно-транспортными самолетами освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - подчеркнули в ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили, что в результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, армия и флот, новости, россия, общество
Из украинского плена возвращены 82 российских военных
Минобороны: с подконтрольной Киеву территории вернули 82 военных
16:31 31.12.2022 (обновлено: 16:32 31.12.2022)