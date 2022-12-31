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Из украинского плена возвращены 82 российских военных - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Из украинского плена возвращены 82 российских военных
Из украинского плена возвращены 82 российских военных - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Из украинского плена возвращены 82 российских военных
Из украинского плена в результате переговоров возвращены 82 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T16:31
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Из украинского плена в результате переговоров возвращены 82 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. Военно-транспортными самолетами освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - подчеркнули в ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили, что в результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, новости, россия, общество
Из украинского плена возвращены 82 российских военных

Минобороны: с подконтрольной Киеву территории вернули 82 военных

16:31 31.12.2022 (обновлено: 16:32 31.12.2022)
 
Российские военные вернулись из украинского плена. Кадр из видео Минобороны РФ
Российские военные вернулись из украинского плена. Кадр из видео Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Из украинского плена в результате переговоров возвращены 82 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
"31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.
Военно-транспортными самолетами освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.
Министерство обороны РФАрмия и флотНовостиРоссияОбщество
 
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