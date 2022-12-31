https://crimea.ria.ru/20221231/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-82-rossiyskikh-voennykh-1126227521.html

Из украинского плена возвращены 82 российских военных

Из украинского плена возвращены 82 российских военных - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Из украинского плена возвращены 82 российских военных

Из украинского плена в результате переговоров возвращены 82 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T16:31

2022-12-31T16:31

2022-12-31T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Из украинского плена в результате переговоров возвращены 82 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. Военно-транспортными самолетами освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - подчеркнули в ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили, что в результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.

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2022

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министерство обороны рф, армия и флот, новости, россия, общество