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Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена
Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена
В результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T14:23
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных в Москву для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медицинских учреждениях.Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
https://crimea.ria.ru/20221201/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-50-rossiyskikh-voennykh-1125639612.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена

Минобороны РФ: 60 российских военных вернулись домой в результате обмена пленными с Киевом

14:23 06.12.2022 (обновлено: 14:30 06.12.2022)
 
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными
Обмен военнопленными
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – говорится в сообщении.
Встреча с вернувшимися из плена военнослужащими - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 16:14
Из украинского плена возвращены 50 российских военных
Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных в Москву для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медицинских учреждениях.
Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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