https://crimea.ria.ru/20221206/minoborony-60-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena-1125706884.html
Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена
Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена
В результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T14:23
2022-12-06T14:23
2022-12-06T14:30
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных в Москву для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медицинских учреждениях.Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
https://crimea.ria.ru/20221201/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-50-rossiyskikh-voennykh-1125639612.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена
Минобороны РФ: 60 российских военных вернулись домой в результате обмена пленными с Киевом
14:23 06.12.2022 (обновлено: 14:30 06.12.2022)