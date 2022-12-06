https://crimea.ria.ru/20221206/minoborony-60-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena-1125706884.html

Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена

Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена

В результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T14:23

2022-12-06T14:23

2022-12-06T14:30

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125707184_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_00d40c70b54f3053ac88acc775190bff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных в Москву для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медицинских учреждениях.Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

https://crimea.ria.ru/20221201/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-50-rossiyskikh-voennykh-1125639612.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине