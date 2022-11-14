https://crimea.ria.ru/20221114/vernuvshiesya-iz-plena-voennye-rasskazali-o-zverstvakh-vsu-1125356031.html

Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ

Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ

СК России проводит доследственные проверки по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными со стороны ВСУ, сообщает ведомство. РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T11:08

2022-11-14T11:08

2022-11-14T11:08

ск рф (следственный комитет российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. СК России проводит доследственные проверки по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными со стороны ВСУ, сообщает ведомство.Об издевательствах над ними следователям рассказали российские военнослужащие, вернувшиеся из плена в результате обмена."Один из военнослужащих сообщил, что был взят в плен превосходящими силами противника. Украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, надели мешок на голову и не снимали несколько дней. Все это время избивали. Украинские националисты приставляли пистолет к голове пленного и угрожали застрелить и закопать. Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей. Угроза лишения жизни была настолько реальной, что только пролежав в таком положении порядка 5 часов, он понял, что будет жить", – сказано в сообщении.Сейчас российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, рассказывают следователям о подобных фактах.Сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку нарушения требований Женевской конвенции.

https://crimea.ria.ru/20221103/iz-ukrainskogo-plena-vernulis-107-voennykh---minoborony-1125227996.html

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2022

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ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины)