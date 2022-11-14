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Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ
Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ
СК России проводит доследственные проверки по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными со стороны ВСУ, сообщает ведомство. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T11:08
2022-11-14T11:08
ск рф (следственный комитет российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. СК России проводит доследственные проверки по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными со стороны ВСУ, сообщает ведомство.Об издевательствах над ними следователям рассказали российские военнослужащие, вернувшиеся из плена в результате обмена."Один из военнослужащих сообщил, что был взят в плен превосходящими силами противника. Украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, надели мешок на голову и не снимали несколько дней. Все это время избивали. Украинские националисты приставляли пистолет к голове пленного и угрожали застрелить и закопать. Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей. Угроза лишения жизни была настолько реальной, что только пролежав в таком положении порядка 5 часов, он понял, что будет жить", – сказано в сообщении.Сейчас российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, рассказывают следователям о подобных фактах.Сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку нарушения требований Женевской конвенции.
https://crimea.ria.ru/20221103/iz-ukrainskogo-plena-vernulis-107-voennykh---minoborony-1125227996.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины)
Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ

Российские военные рассказали о зверствах ВСУ в плену

11:08 14.11.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. СК России проводит доследственные проверки по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными со стороны ВСУ, сообщает ведомство.
Об издевательствах над ними следователям рассказали российские военнослужащие, вернувшиеся из плена в результате обмена.
"Один из военнослужащих сообщил, что был взят в плен превосходящими силами противника. Украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, надели мешок на голову и не снимали несколько дней. Все это время избивали. Украинские националисты приставляли пистолет к голове пленного и угрожали застрелить и закопать. Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей. Угроза лишения жизни была настолько реальной, что только пролежав в таком положении порядка 5 часов, он понял, что будет жить", – сказано в сообщении.
Сейчас российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, рассказывают следователям о подобных фактах.
Сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку нарушения требований Женевской конвенции.
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