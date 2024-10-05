https://crimea.ria.ru/20241005/na-ukraine-prizvali-nachat-voynu-s-belorussiey-1140871753.html

На Украине призвали начать войну с Белоруссией

На Украине призвали начать войну с Белоруссией - РИА Новости Крым, 05.10.2024

На Украине призвали начать войну с Белоруссией

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T21:43

2024-10-05T21:43

2024-10-05T21:44

украина

белоруссия

верховная рада украины

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138128700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d4fff90e6fe9a5bb227bbf6e5141925.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское издание "Страна.ua".По мнению Дунды, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия "сложит свое оружие".Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что нападение стран НАТО на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. По его словам, нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – ЛукашенкоЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией

https://crimea.ria.ru/20240924/lukashenko-prizval-gotovitsya-k-voyne-1140575077.html

украина

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, белоруссия, верховная рада украины, всу (вооруженные силы украины), новости