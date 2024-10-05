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На Украине призвали начать войну с Белоруссией - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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На Украине призвали начать войну с Белоруссией
На Украине призвали начать войну с Белоруссией - РИА Новости Крым, 05.10.2024
На Украине призвали начать войну с Белоруссией
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T21:43
2024-10-05T21:44
украина
белоруссия
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское издание "Страна.ua".По мнению Дунды, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия "сложит свое оружие".Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что нападение стран НАТО на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. По его словам, нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – ЛукашенкоЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
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украина, белоруссия, верховная рада украины, всу (вооруженные силы украины), новости
На Украине призвали начать войну с Белоруссией

Депутат Рады Дунда призвал ВСУ напасть на Белоруссию

21:43 05.10.2024 (обновлено: 21:44 05.10.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады в Киеве
Здание Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское издание "Страна.ua".

"Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь", — утверждает он.

По мнению Дунды, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия "сложит свое оружие".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что нападение стран НАТО на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. По его словам, нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.
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