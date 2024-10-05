https://crimea.ria.ru/20241005/na-ukraine-prizvali-nachat-voynu-s-belorussiey-1140871753.html
На Украине призвали начать войну с Белоруссией
На Украине призвали начать войну с Белоруссией - РИА Новости Крым, 05.10.2024
На Украине призвали начать войну с Белоруссией
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T21:43
2024-10-05T21:43
2024-10-05T21:44
украина
белоруссия
верховная рада украины
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138128700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d4fff90e6fe9a5bb227bbf6e5141925.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское издание "Страна.ua".По мнению Дунды, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия "сложит свое оружие".Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что нападение стран НАТО на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. По его словам, нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – ЛукашенкоЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
https://crimea.ria.ru/20240924/lukashenko-prizval-gotovitsya-k-voyne-1140575077.html
украина
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138128700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1549e914bd1f461c7563b1f505538067.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, белоруссия, верховная рада украины, всу (вооруженные силы украины), новости
На Украине призвали начать войну с Белоруссией
Депутат Рады Дунда призвал ВСУ напасть на Белоруссию
21:43 05.10.2024 (обновлено: 21:44 05.10.2024)