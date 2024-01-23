https://crimea.ria.ru/20240123/polsha-i-litva-gotovyat-provokatsii-protiv-belorussii--lukashenko-1134396200.html

Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко

Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко

Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в Белоруссии. Такое заявление сделал белорусский президент... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T12:52

2024-01-23T12:52

2024-01-23T12:52

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в Белоруссии. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во вторник при утверждении решений по охране государственной границы в 2024 году. "У нас особая ситуация: на юге - война, на западе - Польша, Литва, балтийские государства - и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.Лидер страны подчеркнул, что в Минске знают "бойцов этих отрядов", готовых воевать против собственной страны. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность."Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому - бдительность и еще раз бдительность", - обратил внимание Лукашенко.В Белоруссии ранее уже заявляли о провокационных действиях со стороны Польши с целью оправдать увеличение численности войск у совместной с республикой государственной границы. В белорусском МИД призывали польскую сторону "не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства". Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Читайте также на РИА Новости Крым:Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мираБудет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство БеларусиСоюз РФ и Беларуси особенно важен сегодня для противостояния НАТО – Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, в мире, безопасность, польша, литва, новости