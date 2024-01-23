Рейтинг@Mail.ru
Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240123/polsha-i-litva-gotovyat-provokatsii-protiv-belorussii--lukashenko-1134396200.html
Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко
Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко
Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в Белоруссии. Такое заявление сделал белорусский президент... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T12:52
2024-01-23T12:52
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
в мире
безопасность
польша
литва
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123435762_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_b51d9a1a8307ffe21832d61ceb09a436.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в Белоруссии. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во вторник при утверждении решений по охране государственной границы в 2024 году. "У нас особая ситуация: на юге - война, на западе - Польша, Литва, балтийские государства - и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.Лидер страны подчеркнул, что в Минске знают "бойцов этих отрядов", готовых воевать против собственной страны. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность."Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому - бдительность и еще раз бдительность", - обратил внимание Лукашенко.В Белоруссии ранее уже заявляли о провокационных действиях со стороны Польши с целью оправдать увеличение численности войск у совместной с республикой государственной границы. В белорусском МИД призывали польскую сторону "не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства". Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Читайте также на РИА Новости Крым:Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мираБудет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство БеларусиСоюз РФ и Беларуси особенно важен сегодня для противостояния НАТО – Шойгу
белоруссия
польша
литва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123435762_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_16945d5039e583373924bfdf11019e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, в мире, безопасность, польша, литва, новости
Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко

Лукашенко: балтийские страны готовят отряды для провокаций против Белоруссии

12:52 23.01.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в Белоруссии. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во вторник при утверждении решений по охране государственной границы в 2024 году.
"У нас особая ситуация: на юге - война, на западе - Польша, Литва, балтийские государства - и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Лидер страны подчеркнул, что в Минске знают "бойцов этих отрядов", готовых воевать против собственной страны. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.
"Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому - бдительность и еще раз бдительность", - обратил внимание Лукашенко.
В Белоруссии ранее уже заявляли о провокационных действиях со стороны Польши с целью оправдать увеличение численности войск у совместной с республикой государственной границы. В белорусском МИД призывали польскую сторону "не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства". Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мира
Будет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси
Союз РФ и Беларуси особенно важен сегодня для противостояния НАТО – Шойгу
 
БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоВ миреБезопасностьПольшаЛитваНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводы
15:09Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства
14:55Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"
14:41В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников
14:16Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России
14:08Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника
14:02В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев
13:54РНКБ в 2023 году выдал бизнесу 19 млрд рублей по льготным госпрограммам
13:29В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах
13:21Высокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины
13:12Роспотребнадзор призвал севастопольцев кипятить воду
13:00В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную
12:52Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко
12:40Почему указ о землях России станет черной меткой для Зеленского
12:26В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную
12:04Когда примут решение о трибунале над киевским режимом – ответ МИД РФ
11:32Путин дал многодетным семьям федеральный статус
11:23Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать
11:14Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды
11:03Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей
Лента новостейМолния