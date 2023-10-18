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Союз РФ и Беларуси особенно важен сегодня для противостояния НАТО – Шойгу

Союз РФ и Беларуси особенно важен сегодня для противостояния НАТО – Шойгу - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Союз РФ и Беларуси особенно важен сегодня для противостояния НАТО – Шойгу

Стратегическое партнерство России и Белоруссии сегодня особенно важно в условиях враждебных действий НАТО у границ Союзного государства. Об этом во... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T14:10

2023-10-18T14:10

2023-10-18T14:10

сергей шойгу

министерство обороны рф

новости

россия

вооруженные силы россии

армия и флот

белоруссия

союзное государство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Стратегическое партнерство России и Белоруссии сегодня особенно важно в условиях враждебных действий НАТО у границ Союзного государства. Об этом во вступительном слове на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, с февраля 2022 года численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и уже превысила более 30 тысяч человек, более половины которых – военнослужащие США.При этом на восточном фланге альянса регулярно проводятся крупные учения, в основе сценария которых – военный конфликт с РФ и Беларусью с отработкой применения "ядерного оружия с задействованием стратегической авиации США и тактических ядерных сил НАТО".Шойгу отметил, что вопросы укрепления единого оборонного пространства России и Белоруссии будут обсуждаться с учетом опыта проведения СВОРанее военный эксперт Андрей Клинцевич объяснил, что первым шагом России к устранению дисбаланса в стратегической области стало размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии в ответ на развитие практики "совместных ядерных миссий" НАТО. Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) стал очередным шагом Москвы в условиях нынешнего политического противостояния. Ранее 18 октября президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая только крепнут под влиянием внешних общих угроз. Читайте также на РИА Новости Крым:МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем – Путин Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину Принят закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

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белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, белоруссия, союзное государство