https://crimea.ria.ru/20231018/soyuz-rf-i-belarusi-osobenno-vazhen-segodnya-dlya-protivostoyaniya-nato--shoygu-1132172450.html
Союз РФ и Беларуси особенно важен сегодня для противостояния НАТО – Шойгу
Союз РФ и Беларуси особенно важен сегодня для противостояния НАТО – Шойгу - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Союз РФ и Беларуси особенно важен сегодня для противостояния НАТО – Шойгу
Стратегическое партнерство России и Белоруссии сегодня особенно важно в условиях враждебных действий НАТО у границ Союзного государства. Об этом во... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T14:10
2023-10-18T14:10
2023-10-18T14:10
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости
россия
вооруженные силы россии
армия и флот
белоруссия
союзное государство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Стратегическое партнерство России и Белоруссии сегодня особенно важно в условиях враждебных действий НАТО у границ Союзного государства. Об этом во вступительном слове на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, с февраля 2022 года численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и уже превысила более 30 тысяч человек, более половины которых – военнослужащие США.При этом на восточном фланге альянса регулярно проводятся крупные учения, в основе сценария которых – военный конфликт с РФ и Беларусью с отработкой применения "ядерного оружия с задействованием стратегической авиации США и тактических ядерных сил НАТО".Шойгу отметил, что вопросы укрепления единого оборонного пространства России и Белоруссии будут обсуждаться с учетом опыта проведения СВОРанее военный эксперт Андрей Клинцевич объяснил, что первым шагом России к устранению дисбаланса в стратегической области стало размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии в ответ на развитие практики "совместных ядерных миссий" НАТО. Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) стал очередным шагом Москвы в условиях нынешнего политического противостояния. Ранее 18 октября президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая только крепнут под влиянием внешних общих угроз. Читайте также на РИА Новости Крым:МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем – Путин Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину Принят закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, белоруссия, союзное государство
Союз РФ и Беларуси особенно важен сегодня для противостояния НАТО – Шойгу
Шойгу: роль стратегического партнерства РФ и Беларуси крайне важна в противостоянии НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Стратегическое партнерство России и Белоруссии сегодня особенно важно в условиях враждебных действий НАТО у границ Союзного государства. Об этом во вступительном слове на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО", – сказал Шойгу, подчеркнув, что Белоруссия является стратегическим партнером и надежным союзником России.
По его словам, с февраля 2022 года численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и уже превысила более 30 тысяч человек, более половины которых – военнослужащие США.
При этом на восточном фланге альянса регулярно проводятся крупные учения, в основе сценария которых – военный конфликт с РФ и Беларусью с отработкой применения "ядерного оружия с задействованием стратегической авиации США и тактических ядерных сил НАТО".
Шойгу отметил, что вопросы укрепления единого оборонного пространства России и Белоруссии будут обсуждаться с учетом опыта проведения СВО
Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич объяснил
, что первым шагом России к устранению дисбаланса в стратегической области стало размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии в ответ на развитие практики "совместных ядерных миссий" НАТО. Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) стал очередным шагом Москвы в условиях нынешнего политического противостояния.
Ранее 18 октября президент России Владимир Путин заявил
, что отношения России и Китая только крепнут под влиянием внешних общих угроз.
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