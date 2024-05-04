https://crimea.ria.ru/20240504/ekotekhnopark-v-belogorskom-rayone-obeschayut-postroit-v-srok-1137026515.html

Экотехнопарк в Белогорском районе обещают построить в срок

Экотехнопарк в Белогорском районе обещают построить в срок - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Экотехнопарк в Белогорском районе обещают построить в срок

Строительство крупнейшего в Крыму экотехнопарка в Белогорском районе ведут в соответствии с графиком, завершить его планируют в установленный срок. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T12:59

2024-05-04T12:59

2024-05-04T13:01

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строительство экотехнопарков в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Строительство крупнейшего в Крыму экотехнопарка в Белогорском районе ведут в соответствии с графиком, завершить его планируют в установленный срок. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал и.о. главы администрации района Вадим Бахметьев. Проектная емкость строящегося технопарка составляет 500 тысяч тонн в год. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе. Он отметил, что важно не создавать сдерживающие темп работы бюрократические барьеры. Также он заверил, что власти республики окажут полное содействие для оперативного решения любых возникающих вопросов.О строительстве трех экотехнопарков в Крыму стало известно в 2022 году. Была выполнена проектная документация, получены необходимые заключения по экспертизам для объектов в Белогорском и Сакском районах. Для полигона в Ленинском районе вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 годуКогда достроят экотехнопарк на западе КрымаПри строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушения

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