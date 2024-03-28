https://crimea.ria.ru/20240328/kogda-dostroyat-ekotekhnopark-na-zapade-kryma-1136094859.html
Когда достроят экотехнопарк на западе Крыма
Когда достроят экотехнопарк на западе Крыма - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Когда достроят экотехнопарк на западе Крыма
Полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе за 1,8 млрд рублей достроят в текущем году, в настоящее время готовность объекта составляет 52%,... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T11:09
2024-03-28T11:09
2024-03-28T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе за 1,8 млрд рублей достроят в текущем году, в настоящее время готовность объекта составляет 52%, сообщает в четверг минстрой Крыма.По данным ведомства, к этому времени строители прокладывают сети электроснабжения, монтируют кровлю и окна в здании административно-бытового комплекса, устанавливают технологическое оборудование. Также приступили к устройству стен и ограждений мусоросортировочного комплекса, предварительной очистки фильтрата – ведутся работы по укладке фундаментной плиты."В экотехнопарках планируется организовать глубокую переработку вторсырья, отобранного на сортировочных комплексах. Комплекс будет предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока мусора", - уточнили в министерстве.Объект строится в рамках нацпроекта "Экология".Ранее сообщалось, что суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны будут достроены в Крыму к середине 2024 года. При этом летом 2023 года подрядчик выбивался из графика. О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех проектов экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКОПроектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – АксеновКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе
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строительство экотехнопарков в крыму, сакский район, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), мусор, переработка мусора, крым, новости крыма, экология
Когда достроят экотехнопарк на западе Крыма
Экотехнопарк в Сакском районе Крыма готов на 52%
11:09 28.03.2024 (обновлено: 11:10 28.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе за 1,8 млрд рублей достроят в текущем году, в настоящее время готовность объекта составляет 52%, сообщает в четверг минстрой Крыма.
"В Сакском районе Крыма продолжается строительство экотехнопарка мощностью 200 тыс тонн в год. Строительная готовность – 52%. Стоимость объекта составляет порядка 1,8 млрд рублей. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2024 года", - говорится в сообщении профильного министерства.
По данным ведомства, к этому времени строители прокладывают сети электроснабжения, монтируют кровлю и окна в здании административно-бытового комплекса, устанавливают технологическое оборудование. Также приступили к устройству стен и ограждений мусоросортировочного комплекса, предварительной очистки фильтрата – ведутся работы по укладке фундаментной плиты.
"В экотехнопарках планируется организовать глубокую переработку вторсырья, отобранного на сортировочных комплексах. Комплекс будет предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока мусора", - уточнили в министерстве.
Объект строится в рамках нацпроекта "Экология".
Ранее сообщалось, что суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны будут достроены в Крыму к середине 2024 года. При этом летом 2023 года подрядчик выбивался из графика.
О строительстве трех экотехнопарков
стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех проектов экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года.
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