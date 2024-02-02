https://crimea.ria.ru/20240202/proektirovschika-ekotekhnoparka-v-krymu-vnesli-v-chernyy-spisok--aksenov-1134641138.html

Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов

Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов

Проектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил грубую ошибку в расчетах, из-за чего на объекте значительно увеличился объем подготовительных... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T12:16

2024-02-02T12:16

2024-02-02T12:17

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Проектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил грубую ошибку в расчетах, из-за чего на объекте значительно увеличился объем подготовительных работ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы РК, проектировщик внесен в "черный список" ненадежных исполнителей.При этом допущенные просчеты не должны повлиять на исполнение ранее утвержденных сроков ввода экотехнопарка в эксплуатацию, подчеркнул руководитель региона.В Крыму реализуется проект по строительству трех экотехнопарков – в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. Мощность объектов составит 500 тысяч и 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год соответственно.Экотехнопарк в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн отходов в год планируется построить до конца 2024 года.Подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор". Общая стоимость контрактов – шесть миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Сосны вместо мусора: в Крыму досрочно рекультивировали полигоны ТКОКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионеПоле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО

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сергей аксенов, новости крыма, крым, ленинский район, строительство экотехнопарков в крыму, экология, благоустройство