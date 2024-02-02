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Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов
Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов
Проектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил грубую ошибку в расчетах, из-за чего на объекте значительно увеличился объем подготовительных... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T12:16
2024-02-02T12:17
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Проектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил грубую ошибку в расчетах, из-за чего на объекте значительно увеличился объем подготовительных работ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы РК, проектировщик внесен в "черный список" ненадежных исполнителей.При этом допущенные просчеты не должны повлиять на исполнение ранее утвержденных сроков ввода экотехнопарка в эксплуатацию, подчеркнул руководитель региона.В Крыму реализуется проект по строительству трех экотехнопарков – в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. Мощность объектов составит 500 тысяч и 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год соответственно.Экотехнопарк в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн отходов в год планируется построить до конца 2024 года.Подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор". Общая стоимость контрактов – шесть миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Сосны вместо мусора: в Крыму досрочно рекультивировали полигоны ТКОКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионеПоле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО
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сергей аксенов, новости крыма, крым, ленинский район, строительство экотехнопарков в крыму, экология, благоустройство
Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов

Проектировщик экотехнопарка на востоке Крыма попал в "черный список" из-за грубой ошибки

12:16 02.02.2024 (обновлено: 12:17 02.02.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПроектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил ошибку в расчетах
Проектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил ошибку в расчетах
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Проектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил грубую ошибку в расчетах, из-за чего на объекте значительно увеличился объем подготовительных работ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Обсудили ход строительства экотехнопарка в Ленинском районе. Проектировщик допустил грубую ошибку в расчетах, поэтому значительно увеличился объем подготовительных работ на объекте. С учетом новых данных необходимо перераспределить задачи в рамках существующего графика", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам главы РК, проектировщик внесен в "черный список" ненадежных исполнителей.
При этом допущенные просчеты не должны повлиять на исполнение ранее утвержденных сроков ввода экотехнопарка в эксплуатацию, подчеркнул руководитель региона.
В Крыму реализуется проект по строительству трех экотехнопарков – в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. Мощность объектов составит 500 тысяч и 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год соответственно.
Экотехнопарк в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн отходов в год планируется построить до конца 2024 года.
Подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор". Общая стоимость контрактов – шесть миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.
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Сергей АксеновНовости КрымаКрымЛенинский районСтроительство экотехнопарков в КрымуЭкологияБлагоустройство
 
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