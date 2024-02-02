https://crimea.ria.ru/20240202/proektirovschika-ekotekhnoparka-v-krymu-vnesli-v-chernyy-spisok--aksenov-1134641138.html
Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов
Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов
Проектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил грубую ошибку в расчетах, из-за чего на объекте значительно увеличился объем подготовительных... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T12:16
2024-02-02T12:16
2024-02-02T12:17
сергей аксенов
новости крыма
крым
ленинский район
строительство экотехнопарков в крыму
экология
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134640940_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_65746182378ec29756d5d55eeb8e1d53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Проектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил грубую ошибку в расчетах, из-за чего на объекте значительно увеличился объем подготовительных работ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы РК, проектировщик внесен в "черный список" ненадежных исполнителей.При этом допущенные просчеты не должны повлиять на исполнение ранее утвержденных сроков ввода экотехнопарка в эксплуатацию, подчеркнул руководитель региона.В Крыму реализуется проект по строительству трех экотехнопарков – в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. Мощность объектов составит 500 тысяч и 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год соответственно.Экотехнопарк в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн отходов в год планируется построить до конца 2024 года.Подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор". Общая стоимость контрактов – шесть миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Сосны вместо мусора: в Крыму досрочно рекультивировали полигоны ТКОКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионеПоле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134640940_41:0:1238:898_1920x0_80_0_0_1eface84ccfc6690e23b60c23468a208.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, новости крыма, крым, ленинский район, строительство экотехнопарков в крыму, экология, благоустройство
Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов
Проектировщик экотехнопарка на востоке Крыма попал в "черный список" из-за грубой ошибки
12:16 02.02.2024 (обновлено: 12:17 02.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Проектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил грубую ошибку в расчетах, из-за чего на объекте значительно увеличился объем подготовительных работ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Обсудили ход строительства экотехнопарка в Ленинском районе. Проектировщик допустил грубую ошибку в расчетах, поэтому значительно увеличился объем подготовительных работ на объекте. С учетом новых данных необходимо перераспределить задачи в рамках существующего графика", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы РК, проектировщик внесен в "черный список" ненадежных исполнителей.
При этом допущенные просчеты не должны повлиять на исполнение ранее утвержденных сроков ввода экотехнопарка в эксплуатацию, подчеркнул руководитель региона.
В Крыму реализуется
проект по строительству трех экотехнопарков – в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. Мощность объектов составит 500 тысяч и 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год соответственно.
Экотехнопарк в Ленинском районе
мощностью 160 тысяч тонн отходов в год планируется построить до конца 2024 года.
Подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор". Общая стоимость контрактов – шесть миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.
Читайте также на РИА Новости Крым: