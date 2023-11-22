https://crimea.ria.ru/20231122/pole-makov-vmesto-gory-musora-kak-v-krymu-likvidiruyut-poligony-tko-1132986065.html

Поле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО

Поле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Поле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО

На полуострове в этом году в рамках регионального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" рекультивировали мусорные полигоны возле Судака и Белогорска... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T20:07

2023-11-22T20:07

2023-11-22T20:07

крым

мусор

переработка мусора

экология

судак

белогорск

феодосия

минэкологии крыма

ольга славгородская

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На полуострове в этом году в рамках регионального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" рекультивировали мусорные полигоны возле Судака и Белогорска. Какая работа ведется на местах бывших свалок, и какой регион следующий в списке, в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказала министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.Она пояснила, что работы по рекультивации ведутся поэтапно. В первую очередь назначенные подрядчики проводят технические работы по ликвидации полигона: из огромной свалки собирается своего рода "cлоеный пирог", в котором накопленный мусор разбирают и выкладывают уровнями, а между ними прокладывают системы отводов жидких стоков и газов. Эти работы на Судакском "объекте накопленного экологического вреда" – так бывшие полигоны называются в проектной документации – были завершены еще в прошлом году. В текущем году бывший полигон засаживали растениями.В Белогорском районе сейчас идет приемка первого этапа работ, которые пришлось выполнять новому подрядчику по следам своего менее добросовестного "коллеги"."По сути, этот объект мы должны были сдать в декабре 2024 года: была у нас история с недобросовестным подрядчиком, на сегодняшний день мы в судебных разбирательствах. Тем не менее, мы перезаключили контракт, выбрали нового подрядчика, и вот уже в этом году досрочно, на год раньше, заканчиваем эти мероприятия, - пояснила министр. – На сегодняшний день у нас более 90% работ принято и в этом году мы закроем также этот объект".После на месте рекультивированный свалки появится лес – сосновый и березовый."Есть, конечно, определенные опасения, что деревья смогут там быть. Это больше вопрос не приживаемости, а вандализма: чтобы их никто не выкопал. Еще два года мы будем следить за ними. Если что-то не приживется, подрядчик выполнит мероприятия по досадке, то есть, замене лесных насаждений. Сейчас все высажено, осуществляется подкормка, удобрение, взрыхление. И к весне мы посмотрим, что будет дальше", - поделилась подробностями главный государственный инспектор.В Крыму к 2024 году будут перерабатывать весь мусор>>В следующем году на очереди у министерства работа по еще одному полигону - в районе Феодосии.Министр также выразила надежду, что нацпроект "Экология" на федеральном уровне решат продлить еще на пять лет."Мы очень рассчитываем, что нацпроект будет жить дальше, до 2030 года. Потому что это большой потенциал и большая возможность навести порядок в стране, сделать ее более зеленой. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов уже высказывал эту идею. Мы очень надеемся, что ее поддержат", - заключила Ольга Славгородская.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму достроят современные экотехнопаркиКак и где в Крыму ликвидируют свалкиВ Крыму закроют шесть мусорных полигонов

https://crimea.ria.ru/20230511/v-krymu-nachalos-stroitelstvo-trekh-ekotekhnoparkov-1128674618.html

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крым, мусор, переработка мусора, экология, судак, белогорск, феодосия, минэкологии крыма, ольга славгородская, общество, новости крыма