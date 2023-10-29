https://crimea.ria.ru/20231029/v-krymu-zakroyut-shest-musornykh-poligonov-1132344284.html

В Крыму закроют шесть мусорных полигонов

В Крыму закроют шесть мусорных полигонов - РИА Новости Крым, 29.10.2023

В Крыму закроют шесть мусорных полигонов

Строительство экотехнопарков по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Крыму позволит сократить количество полигонов с восьми до двух и... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T08:01

2023-10-29T08:01

2023-10-29T08:01

радио "спутник в крыму"

крым

экология

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переработка мусора

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарков по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Крыму позволит сократить количество полигонов с восьми до двух и освободить площади под строительство объектов, значимых для дальнейшего экономического развития региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила заведующая кафедрой геоэкологии КФУ, председатель крымского отделения Российской экологической академии Татьяна Бобра.О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект, согласно пожеланиям местных жителей. Суперсовременные полигоны по переработке и утилизации мусора будут достроены в Крыму уже к середине 2024 года.По ее словам, экотехнопарки, возводимые в регионе, смогут перерабатывать до 860 тысяч тонн ТКО в год, однако часть отходов все равно будет ждать "очереди" на утилизацию, поскольку каждый год объемы мусора в Крыму увеличиваются почти на миллион тонн. "Но в большой степени проблема, конечно, решается", отметила эколог.Так, в Госдуму РФ внесен законопроект о расширенной ответственности производителей за выпущенные в оборот товары и упаковку."Речь об увеличении ответственности компаний, производящих товары и упаковку за обращение с этими отходами", это касается как крупных компаний, так и индивидуальных предпринимателей", - пояснила Бобра.Она уточнила, что если законопроект будет принят, то в 2025 года бизнес должен будет утилизировать 55 процентов массы произведенной им упаковки, в 2026-м уже 75 процентов, а к 2030 году – выйти на 100 процентов. То, что государство делегирует часть ответственности в сторону частного бизнеса – это огромное подспорье, считает эколог."С 2023 года предусмотрены субсидии для тех, кто производит товары из вторичного сырья - из отходов ТКО. Значит, мы можем ожидать, что бизнес будет более активно включаться в этот процесс", - отметила она.По словам эксперта, процесс уменьшения ТКО сложный, поскольку завязан на экологическую культуру и сознание потребителей. А сортировка мусора – один из существенных блоков в общей цепочке обращения с отходами, и культуру сортировки отходов на обывательском уровне нужно развивать активно. При этом населению важно понимать и видеть, что усилия эти не напрасны, сказала она.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержденВ Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборникиКогда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма

https://crimea.ria.ru/20230715/v-sevastopole-nachal-rabotu-musorosbornyy-kater-dlya-spaseniya-paroma-1130059180.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, татьяна бобра, мусор, переработка мусора, общество, мнения, новости крыма