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В Крыму закроют шесть мусорных полигонов - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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В Крыму закроют шесть мусорных полигонов
В Крыму закроют шесть мусорных полигонов - РИА Новости Крым, 29.10.2023
В Крыму закроют шесть мусорных полигонов
Строительство экотехнопарков по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Крыму позволит сократить количество полигонов с восьми до двух и... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T08:01
2023-10-29T08:01
радио "спутник в крыму"
крым
экология
татьяна бобра
мусор
переработка мусора
общество
мнения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарков по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Крыму позволит сократить количество полигонов с восьми до двух и освободить площади под строительство объектов, значимых для дальнейшего экономического развития региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила заведующая кафедрой геоэкологии КФУ, председатель крымского отделения Российской экологической академии Татьяна Бобра.О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект, согласно пожеланиям местных жителей. Суперсовременные полигоны по переработке и утилизации мусора будут достроены в Крыму уже к середине 2024 года.По ее словам, экотехнопарки, возводимые в регионе, смогут перерабатывать до 860 тысяч тонн ТКО в год, однако часть отходов все равно будет ждать "очереди" на утилизацию, поскольку каждый год объемы мусора в Крыму увеличиваются почти на миллион тонн. "Но в большой степени проблема, конечно, решается", отметила эколог.Так, в Госдуму РФ внесен законопроект о расширенной ответственности производителей за выпущенные в оборот товары и упаковку."Речь об увеличении ответственности компаний, производящих товары и упаковку за обращение с этими отходами", это касается как крупных компаний, так и индивидуальных предпринимателей", - пояснила Бобра.Она уточнила, что если законопроект будет принят, то в 2025 года бизнес должен будет утилизировать 55 процентов массы произведенной им упаковки, в 2026-м уже 75 процентов, а к 2030 году – выйти на 100 процентов. То, что государство делегирует часть ответственности в сторону частного бизнеса – это огромное подспорье, считает эколог."С 2023 года предусмотрены субсидии для тех, кто производит товары из вторичного сырья - из отходов ТКО. Значит, мы можем ожидать, что бизнес будет более активно включаться в этот процесс", - отметила она.По словам эксперта, процесс уменьшения ТКО сложный, поскольку завязан на экологическую культуру и сознание потребителей. А сортировка мусора – один из существенных блоков в общей цепочке обращения с отходами, и культуру сортировки отходов на обывательском уровне нужно развивать активно. При этом населению важно понимать и видеть, что усилия эти не напрасны, сказала она.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержденВ Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборникиКогда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма
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крым, экология, татьяна бобра, мусор, переработка мусора, общество, мнения, новости крыма
В Крыму закроют шесть мусорных полигонов

Эколог: в Крыму после строительства трех экотехнопарков закроют шесть полигонов ТКО

08:01 29.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоНавалы мусора на полигоне ТБО в Крыму
Навалы мусора на полигоне ТБО в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарков по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Крыму позволит сократить количество полигонов с восьми до двух и освободить площади под строительство объектов, значимых для дальнейшего экономического развития региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила заведующая кафедрой геоэкологии КФУ, председатель крымского отделения Российской экологической академии Татьяна Бобра.
О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект, согласно пожеланиям местных жителей. Суперсовременные полигоны по переработке и утилизации мусора будут достроены в Крыму уже к середине 2024 года.
"Эти три экотехнопарка, которые будут построены в Крыму, не только позволят справляться с большими объемами ТКО, но также уменьшить количество существующих полигонов – их сейчас восемь, а будет два. Это существенно. Остальные шесть будут закрыты или культивированы. А это значит, что мы возвращаем республике полезные площади, которые будут использованы уже не под полигоны, а под более значимые объекты для крымского хозяйства", - считает Бобра.
По ее словам, экотехнопарки, возводимые в регионе, смогут перерабатывать до 860 тысяч тонн ТКО в год, однако часть отходов все равно будет ждать "очереди" на утилизацию, поскольку каждый год объемы мусора в Крыму увеличиваются почти на миллион тонн. "Но в большой степени проблема, конечно, решается", отметила эколог.
Так, в Госдуму РФ внесен законопроект о расширенной ответственности производителей за выпущенные в оборот товары и упаковку.
"Речь об увеличении ответственности компаний, производящих товары и упаковку за обращение с этими отходами", это касается как крупных компаний, так и индивидуальных предпринимателей", - пояснила Бобра.
Она уточнила, что если законопроект будет принят, то в 2025 года бизнес должен будет утилизировать 55 процентов массы произведенной им упаковки, в 2026-м уже 75 процентов, а к 2030 году – выйти на 100 процентов. То, что государство делегирует часть ответственности в сторону частного бизнеса – это огромное подспорье, считает эколог.
"С 2023 года предусмотрены субсидии для тех, кто производит товары из вторичного сырья - из отходов ТКО. Значит, мы можем ожидать, что бизнес будет более активно включаться в этот процесс", - отметила она.
По словам эксперта, процесс уменьшения ТКО сложный, поскольку завязан на экологическую культуру и сознание потребителей. А сортировка мусора – один из существенных блоков в общей цепочке обращения с отходами, и культуру сортировки отходов на обывательском уровне нужно развивать активно. При этом населению важно понимать и видеть, что усилия эти не напрасны, сказала она.
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