https://crimea.ria.ru/20231021/kak-idet-stroitelstvo-ekotekhnoparka-v-belogorskom-rayone-kryma-1132227277.html

Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма

Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма

В Белогорском районе Крыма ведется строительство экотехнопарка мощностью 500 тысяч тонн/год, сообщил председатель Совмина Юрий Гоцанюк, отметив, что объект... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T08:08

2023-10-21T08:08

2023-10-21T08:08

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма ведется строительство экотехнопарка мощностью 500 тысяч тонн/год, сообщил председатель Совмина Юрий Гоцанюк, отметив, что объект планируется достроить в следующем году.Крымский премьер побывал на объекте и осмотрел строительство вместе с гендиректором компании "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым.По его информации, работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году, что вдвое сократит объем отходов, направляемых на полигоны.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, как идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят КрымВ Крыму к 2024 году будут перерабатывать весь мусорКогда в Крыму достроят современные экотехнопарки

белогорский район

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2023

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юрий гоцанюк, белогорский район, новости крыма, крым, строительство, благоустройство, экология