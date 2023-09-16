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Как идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма

Как идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Как идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма

Крымский премьер Юрий Гоцанюк проинспектировал строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма, который начали возводить в этом году в рамках национального... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T07:02

2023-09-16T07:02

2023-09-16T08:26

юрий гоцанюк

крым

сакский район

строительство

новости крыма

национальный проект "экология"

экология

переработка мусора

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Крымский премьер Юрий Гоцанюк проинспектировал строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма, который начали возводить в этом году в рамках национального проекта "Экология".Сейчас строители выполняют армирование и бетонирование колонн мусоросортировочного корпуса, производят бетонную подготовку полов, ведут устройство сетей канализации, водоснабжения и электроснабжения.Крымский премьер отметил, что запуск в работу экотехнопарков на территории региона позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, и уже в 2025 году утилизировать около 62% ТКО."Это поможет снизить объем отходов, направляемых на полигоны, в два раза", – добавил Гоцанюк.Как сообщалось, полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе Крыма должен быть достроен к концу 2024 года. Его мощность составит 200 тыс. тонн в год.Читайте также на РИА Новости Крым:Сакский экотехнопарк: когда достроят объектКак новые мусороперерабатывающие заводы очистят КрымВ Крыму к 2024 году будут перерабатывать весь мусор

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сакский район

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юрий гоцанюк, крым, сакский район, строительство, новости крыма, национальный проект "экология", экология, переработка мусора