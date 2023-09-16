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Как идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Как идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
Как идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Как идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
Крымский премьер Юрий Гоцанюк проинспектировал строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма, который начали возводить в этом году в рамках национального... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T07:02
2023-09-16T08:26
юрий гоцанюк
крым
сакский район
строительство
новости крыма
национальный проект "экология"
экология
переработка мусора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Крымский премьер Юрий Гоцанюк проинспектировал строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма, который начали возводить в этом году в рамках национального проекта "Экология".Сейчас строители выполняют армирование и бетонирование колонн мусоросортировочного корпуса, производят бетонную подготовку полов, ведут устройство сетей канализации, водоснабжения и электроснабжения.Крымский премьер отметил, что запуск в работу экотехнопарков на территории региона позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, и уже в 2025 году утилизировать около 62% ТКО."Это поможет снизить объем отходов, направляемых на полигоны, в два раза", – добавил Гоцанюк.Как сообщалось, полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе Крыма должен быть достроен к концу 2024 года. Его мощность составит 200 тыс. тонн в год.Читайте также на РИА Новости Крым:Сакский экотехнопарк: когда достроят объектКак новые мусороперерабатывающие заводы очистят КрымВ Крыму к 2024 году будут перерабатывать весь мусор
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юрий гоцанюк, крым, сакский район, строительство, новости крыма, национальный проект "экология", экология, переработка мусора
Как идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма

Премьер Крыма: строительная готовность экотехнопарка в Сакском районе составляет 7%

07:02 16.09.2023 (обновлено: 08:26 16.09.2023)
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаХод строительства экотехнопарков в Республике Крым
Ход строительства экотехнопарков в Республике Крым
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Крымский премьер Юрий Гоцанюк проинспектировал строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма, который начали возводить в этом году в рамках национального проекта "Экология".

"Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 797 млн рублей. Площадь территории объекта – 313 000 кв.м, – написал он в своем Telegram-канале. – Строящийся комплекс предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов/отходов из общего потока ТКО, сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции".

Сейчас строители выполняют армирование и бетонирование колонн мусоросортировочного корпуса, производят бетонную подготовку полов, ведут устройство сетей канализации, водоснабжения и электроснабжения.
Крымский премьер отметил, что запуск в работу экотехнопарков на территории региона позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, и уже в 2025 году утилизировать около 62% ТКО.
"Это поможет снизить объем отходов, направляемых на полигоны, в два раза", – добавил Гоцанюк.
Как сообщалось, полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе Крыма должен быть достроен к концу 2024 года. Его мощность составит 200 тыс. тонн в год.
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Юрий ГоцанюкКрымСакский районСтроительствоНовости КрымаНациональный проект "Экология"ЭкологияПереработка мусора
 
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