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Когда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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Когда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма
Когда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Когда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма
В Ленинском районе Крыма построят экотехнопарк почти за 2,8 млрд рублей. Распоряжение главы республики об определении единого подрядчика опубликовано на... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T11:07
2023-10-23T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма построят экотехнопарк почти за 2,8 млрд рублей. Распоряжение главы республики об определении единого подрядчика опубликовано на официальном портале республиканского правительства."Определить Публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Экотехнопарк Ленинский район мощностью 160 тыс. тонн/год", - сказано в документе.Ранее в правительстве Крыма анонсировали строительство трех экотехнопарков на территории республики - в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Изначально планировалось, что строительство парков завершится в 2023 году. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. По двум этим объектам подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор". Как сообщал председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк, работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году, что вдвое сократит объем отходов, направляемых на полигоны. Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят КрымИз-за мусора Крым может столкнуться с экологической катастрофойКак идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
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Когда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма

Ленинском районе Крыма до конца 2024 года построят экотехнопарк

11:07 23.10.2023 (обновлено: 11:47 23.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМусоросортировочный завод
Мусоросортировочный завод - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма построят экотехнопарк почти за 2,8 млрд рублей. Распоряжение главы республики об определении единого подрядчика опубликовано на официальном портале республиканского правительства.
"Определить Публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Экотехнопарк Ленинский район мощностью 160 тыс. тонн/год", - сказано в документе.
В соответствии с распоряжением, цена контракта составит более 2 млрд 787 млн рублей. Подрядчику предстоит завершить строительство объекта в срок до 1 декабря 2024 года. Аванс по контракту составляет 50% от его цены. Заказчиком выступает Главное управление капитального строительства Республики Крым.
Ранее в правительстве Крыма анонсировали строительство трех экотехнопарков на территории республики - в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Изначально планировалось, что строительство парков завершится в 2023 году. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. По двум этим объектам подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор".
Как сообщал председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк, работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году, что вдвое сократит объем отходов, направляемых на полигоны.
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МусорПереработка мусораКрым в истории: секреты, факты, фотоНовости КрымаЛенинский районЭкологияСтроительство экотехнопарков в КрымуРоссийский экологический оператор
 
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