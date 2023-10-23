Когда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма
Ленинском районе Крыма до конца 2024 года построят экотехнопарк
11:07 23.10.2023 (обновлено: 11:47 23.10.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМусоросортировочный завод
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма построят экотехнопарк почти за 2,8 млрд рублей. Распоряжение главы республики об определении единого подрядчика опубликовано на официальном портале республиканского правительства.
"Определить Публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Экотехнопарк Ленинский район мощностью 160 тыс. тонн/год", - сказано в документе.
В соответствии с распоряжением, цена контракта составит более 2 млрд 787 млн рублей. Подрядчику предстоит завершить строительство объекта в срок до 1 декабря 2024 года. Аванс по контракту составляет 50% от его цены. Заказчиком выступает Главное управление капитального строительства Республики Крым.
Ранее в правительстве Крыма анонсировали строительство трех экотехнопарков на территории республики - в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Изначально планировалось, что строительство парков завершится в 2023 году. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. По двум этим объектам подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор".
Как сообщал председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк, работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году, что вдвое сократит объем отходов, направляемых на полигоны.
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