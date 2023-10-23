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Когда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма

Когда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Когда построят экотехнопарк в Ленинском районе Крыма

В Ленинском районе Крыма построят экотехнопарк почти за 2,8 млрд рублей. Распоряжение главы республики об определении единого подрядчика опубликовано на... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T11:07

2023-10-23T11:07

2023-10-23T11:47

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строительство экотехнопарков в крыму

российский экологический оператор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма построят экотехнопарк почти за 2,8 млрд рублей. Распоряжение главы республики об определении единого подрядчика опубликовано на официальном портале республиканского правительства."Определить Публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Экотехнопарк Ленинский район мощностью 160 тыс. тонн/год", - сказано в документе.Ранее в правительстве Крыма анонсировали строительство трех экотехнопарков на территории республики - в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Изначально планировалось, что строительство парков завершится в 2023 году. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. По двум этим объектам подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор". Как сообщал председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк, работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году, что вдвое сократит объем отходов, направляемых на полигоны. Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят КрымИз-за мусора Крым может столкнуться с экологической катастрофойКак идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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