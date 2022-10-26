https://crimea.ria.ru/20221026/glavgosekspertiza-odobrila-stroitelstvo-pervogo-ekotekhnoparka-v-krymu-1125088064.html

Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму

Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму

В Белогорском районе Крыма построят первый современный экотехнопарк полного цикла, который будет перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Документация по... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T09:44

2022-10-26T09:44

2022-10-26T09:45

крым

экология

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/74/1118297453_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ff6e800f02325a64abc3ae917b48ee52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма построят первый современный экотехнопарк полного цикла, который будет перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Документация по строительству прошла государственную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России". "Государственная строительная экспертиза Республики Крым рассмотрела документацию по строительству в Белогорском районе экотехнопарка. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", – говорится в релизе. Отмечается, что проектную документацию разработало ООО "Террикон". Новое предприятие станет самым крупным из трех экотехнопарков, которые планируют построить в Крыму за федеральные средства в ближайшие годы. Первый экопарк с полным циклом переработки ТКО построят в рамках нацпроекта "Экология" в Новожиловском сельском поселении Белогорского района. Застройщиком выступит МинЖКХ Крыма. Ранее в правительстве Крыма сообщали, что в 2023 году экотехнопарки построят в трех районах Крыма, объем инвестиций составит 8,25 млрд рублей. В июле текущего года о старте проектирования для Севастополя современного экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

https://crimea.ria.ru/20221019/alushte-vydelili-pochti-gektar-zemli-pod-stantsiyu-sortirovki-musora-1124948586.html

https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-mozhet-poyavitsya-novyy-ekologicheskiy-operator-1124294128.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, новости