https://crimea.ria.ru/20221026/glavgosekspertiza-odobrila-stroitelstvo-pervogo-ekotekhnoparka-v-krymu-1125088064.html
Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму
Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму
В Белогорском районе Крыма построят первый современный экотехнопарк полного цикла, который будет перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Документация по... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T09:44
2022-10-26T09:44
2022-10-26T09:45
крым
экология
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/74/1118297453_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ff6e800f02325a64abc3ae917b48ee52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма построят первый современный экотехнопарк полного цикла, который будет перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Документация по строительству прошла государственную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России". "Государственная строительная экспертиза Республики Крым рассмотрела документацию по строительству в Белогорском районе экотехнопарка. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", – говорится в релизе. Отмечается, что проектную документацию разработало ООО "Террикон". Новое предприятие станет самым крупным из трех экотехнопарков, которые планируют построить в Крыму за федеральные средства в ближайшие годы. Первый экопарк с полным циклом переработки ТКО построят в рамках нацпроекта "Экология" в Новожиловском сельском поселении Белогорского района. Застройщиком выступит МинЖКХ Крыма. Ранее в правительстве Крыма сообщали, что в 2023 году экотехнопарки построят в трех районах Крыма, объем инвестиций составит 8,25 млрд рублей. В июле текущего года о старте проектирования для Севастополя современного экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
https://crimea.ria.ru/20221019/alushte-vydelili-pochti-gektar-zemli-pod-stantsiyu-sortirovki-musora-1124948586.html
https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-mozhet-poyavitsya-novyy-ekologicheskiy-operator-1124294128.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/74/1118297453_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c5418d86666da3571740e1475814e8cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, экология, новости
Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму
Главгосэкспертиза одобрила строительство экотехнопарка в Белгородском районе Крыма
09:44 26.10.2022 (обновлено: 09:45 26.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма построят первый современный экотехнопарк полного цикла, который будет перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Документация по строительству прошла государственную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".
"Государственная строительная экспертиза Республики Крым рассмотрела документацию по строительству в Белогорском районе экотехнопарка. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", – говорится в релизе.
Отмечается, что проектную документацию разработало ООО "Террикон". Новое предприятие станет самым крупным из трех экотехнопарков, которые планируют построить в Крыму за федеральные средства в ближайшие годы.
"Здесь будет перерабатываться 500 тысяч тонн отходов в год. Для сравнения, экотехнопарк в Сакском районе Крыма рассчитан на 200 тысяч тонн, а в Ленинском – на 160 тысяч тонн", – говорится в релизе.
Первый экопарк с полным циклом переработки ТКО построят в рамках нацпроекта "Экология" в Новожиловском сельском поселении Белогорского района. Застройщиком выступит МинЖКХ Крыма.
Ранее в правительстве Крыма сообщали, что в 2023 году экотехнопарки построят в трех районах Крыма, объем инвестиций составит 8,25 млрд рублей. В июле текущего года о старте проектирования
для Севастополя современного экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.