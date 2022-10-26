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Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму
Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму
В Белогорском районе Крыма построят первый современный экотехнопарк полного цикла, который будет перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Документация по... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T09:44
2022-10-26T09:45
крым
экология
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма построят первый современный экотехнопарк полного цикла, который будет перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Документация по строительству прошла государственную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России". "Государственная строительная экспертиза Республики Крым рассмотрела документацию по строительству в Белогорском районе экотехнопарка. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", – говорится в релизе. Отмечается, что проектную документацию разработало ООО "Террикон". Новое предприятие станет самым крупным из трех экотехнопарков, которые планируют построить в Крыму за федеральные средства в ближайшие годы. Первый экопарк с полным циклом переработки ТКО построят в рамках нацпроекта "Экология" в Новожиловском сельском поселении Белогорского района. Застройщиком выступит МинЖКХ Крыма. Ранее в правительстве Крыма сообщали, что в 2023 году экотехнопарки построят в трех районах Крыма, объем инвестиций составит 8,25 млрд рублей. В июле текущего года о старте проектирования для Севастополя современного экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
https://crimea.ria.ru/20221019/alushte-vydelili-pochti-gektar-zemli-pod-stantsiyu-sortirovki-musora-1124948586.html
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крым, экология, новости
Главгосэкспертиза одобрила строительство первого экотехнопарка в Крыму

Главгосэкспертиза одобрила строительство экотехнопарка в Белгородском районе Крыма

09:44 26.10.2022 (обновлено: 09:45 26.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМусоросортировочный завод
Мусоросортировочный завод - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма построят первый современный экотехнопарк полного цикла, который будет перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Документация по строительству прошла государственную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".
"Государственная строительная экспертиза Республики Крым рассмотрела документацию по строительству в Белогорском районе экотехнопарка. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", – говорится в релизе.
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Отмечается, что проектную документацию разработало ООО "Террикон". Новое предприятие станет самым крупным из трех экотехнопарков, которые планируют построить в Крыму за федеральные средства в ближайшие годы.
"Здесь будет перерабатываться 500 тысяч тонн отходов в год. Для сравнения, экотехнопарк в Сакском районе Крыма рассчитан на 200 тысяч тонн, а в Ленинском – на 160 тысяч тонн", – говорится в релизе.
Первый экопарк с полным циклом переработки ТКО построят в рамках нацпроекта "Экология" в Новожиловском сельском поселении Белогорского района. Застройщиком выступит МинЖКХ Крыма.
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Ранее в правительстве Крыма сообщали, что в 2023 году экотехнопарки построят в трех районах Крыма, объем инвестиций составит 8,25 млрд рублей. В июле текущего года о старте проектирования для Севастополя современного экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
 
КрымЭкологияНовости
 
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