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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T19:44
2024-07-26T19:48
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сирены звучали в городе в пятницу 15 минут. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
https://crimea.ria.ru/20240726/nad-chernym-morem-zasekli-samolety-vvs-britanii--v-nebo-podnyat-su-27-1139154514.html
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, новости крыма
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

19:44 26.07.2024 (обновлено: 19:48 26.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Сирены звучали в городе в пятницу 15 минут.
"Отбой воздушной тревоги!" - проинформировал он в Telegrram.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
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СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
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