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Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T19:27
2024-07-26T19:30
севастополь
ракетная опасность
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает губернатор Михаил Развожаев."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
https://crimea.ria.ru/20240715/kak-budet-rabotat-transport-sevastopolya-pri-vozdushnoy-trevoge-1138871831.html
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севастополь, ракетная опасность, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, крым, новости крыма, михаил развожаев, срочные новости крыма, атаки всу на крым
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога

19:27 26.07.2024 (обновлено: 19:30 26.07.2024)
 
© РИА Новости КрымПляж "Учкуевка" в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.
Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома.
На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;
- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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