https://crimea.ria.ru/20230731/kak-i-gde-v-krymu-likvidiruyut-svalki-1130424032.html

Как и где в Крыму ликвидируют свалки

Как и где в Крыму ликвидируют свалки - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Как и где в Крыму ликвидируют свалки

В Крыму ведется системная работа по выявлению опасных экологических объектов – свалок и мест накопления вредных веществ, которые вносят в специальный реестр с... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T08:26

2023-07-31T08:26

2023-07-31T08:26

радио "спутник в крыму"

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Замглавы Минэкологии Лисовская рассказала, как и где в Крыму ликвидируют полигоны ТБО Замглавы Минэкологии Лисовская рассказала, как и где в Крыму ликвидируют полигоны ТБО audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ведется системная работа по выявлению опасных экологических объектов – свалок и мест накопления вредных веществ, которые вносят в специальный реестр с целью дальнейшей их ликвидации. Как ведется эта работа и сколько мусорных полигонов ликвидируют в регоине уже в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Лисовская.Ранее Госдума приняла законопроект, который позволит эффективнее работать с опасными для экологии объектами. Если раньше регионы имели право выявлять объекты накопленного вреда окружающей среде, то теперь это их обязанность. Кроме того, документ поменял принцип их ликвидации: отныне будут расставляться приоритеты — сначала устранят самые проблемные.По словам Лисовской, перечень объектов накопленного вреда в Крыму сформирован еще в 2018 году, сейчас специалисты-экологи вместе с властями на местах актуализируют список и готовятся включить их в специальный государственный реестр. Часть – уже включили. Объекты, попавшие в реестр, дальше попадают в различные программы финансирования и ликвидируются.При этом часть объектов уже находятся в процессе рекультивации. Это два отработанных полигона ТБО в Судаке и в Белогорском районе."В Судаке уже подписан акт ликвидации, технический этап выполнен, сейчас продолжается посадка, уход за зелеными насаждениями – то есть объект уже зарекультивирован. В Белогорске мероприятия продолжаются и по контракту будут завершены до конца года. В народное хозяйство таким образом будет возвращено более 18 тыс. га земли, улучшится качество жизни более 16 тысяч человек", - заверила замминистра.Следующий на очереди – феодосийский полигон ТБО. Проект его рекультивации уже подготовлен и находится на экспертизе в Росприроднадзоре. Затем местая мэрия совместно с минэкологии подготови объект на включение в федеральный проект "Генеральня уборка", чтобы получить необходимые средства и начать работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму достроят современные экотехнопаркиБезопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препаратыГотовы ли крымчане сдавать батарейки: экоактивист о переработке отходов

https://crimea.ria.ru/20230623/pyat-ga-musora-zakaznik-karanskiy-v-sevastopole-ochistili-ot-svalki-1129584885.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, экологическая экспертиза, минэкологии крыма, общество, новости крыма, мусор