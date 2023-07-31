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Как и где в Крыму ликвидируют свалки
Как и где в Крыму ликвидируют свалки - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Как и где в Крыму ликвидируют свалки
В Крыму ведется системная работа по выявлению опасных экологических объектов – свалок и мест накопления вредных веществ, которые вносят в специальный реестр с... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T08:26
2023-07-31T08:26
2023-07-31T08:26
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Замглавы Минэкологии Лисовская рассказала, как и где в Крыму ликвидируют полигоны ТБО
Замглавы Минэкологии Лисовская рассказала, как и где в Крыму ликвидируют полигоны ТБО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ведется системная работа по выявлению опасных экологических объектов – свалок и мест накопления вредных веществ, которые вносят в специальный реестр с целью дальнейшей их ликвидации. Как ведется эта работа и сколько мусорных полигонов ликвидируют в регоине уже в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Лисовская.Ранее Госдума приняла законопроект, который позволит эффективнее работать с опасными для экологии объектами. Если раньше регионы имели право выявлять объекты накопленного вреда окружающей среде, то теперь это их обязанность. Кроме того, документ поменял принцип их ликвидации: отныне будут расставляться приоритеты — сначала устранят самые проблемные.По словам Лисовской, перечень объектов накопленного вреда в Крыму сформирован еще в 2018 году, сейчас специалисты-экологи вместе с властями на местах актуализируют список и готовятся включить их в специальный государственный реестр. Часть – уже включили. Объекты, попавшие в реестр, дальше попадают в различные программы финансирования и ликвидируются.При этом часть объектов уже находятся в процессе рекультивации. Это два отработанных полигона ТБО в Судаке и в Белогорском районе."В Судаке уже подписан акт ликвидации, технический этап выполнен, сейчас продолжается посадка, уход за зелеными насаждениями – то есть объект уже зарекультивирован. В Белогорске мероприятия продолжаются и по контракту будут завершены до конца года. В народное хозяйство таким образом будет возвращено более 18 тыс. га земли, улучшится качество жизни более 16 тысяч человек", - заверила замминистра.Следующий на очереди – феодосийский полигон ТБО. Проект его рекультивации уже подготовлен и находится на экспертизе в Росприроднадзоре. Затем местая мэрия совместно с минэкологии подготови объект на включение в федеральный проект "Генеральня уборка", чтобы получить необходимые средства и начать работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму достроят современные экотехнопаркиБезопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препаратыГотовы ли крымчане сдавать батарейки: экоактивист о переработке отходов
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крым, экология, экологическая экспертиза, минэкологии крыма, общество, новости крыма, мусор
Как и где в Крыму ликвидируют свалки
Замглавы минэкологии Лисовская рассказала, как и где в Крыму ликвидируют полигоны ТБО
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым.
В Крыму ведется системная работа по выявлению опасных экологических объектов – свалок и мест накопления вредных веществ, которые вносят в специальный реестр с целью дальнейшей их ликвидации. Как ведется эта работа и сколько мусорных полигонов ликвидируют в регоине уже в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Лисовская.
Ранее Госдума приняла законопроект, который позволит эффективнее работать с опасными для экологии объектами. Если раньше регионы имели право выявлять объекты накопленного вреда окружающей среде, то теперь это их обязанность. Кроме того, документ поменял принцип их ликвидации: отныне будут расставляться приоритеты — сначала устранят самые проблемные.
По словам Лисовской, перечень объектов накопленного вреда в Крыму сформирован еще в 2018 году, сейчас специалисты-экологи вместе с властями на местах актуализируют список и готовятся включить их в специальный государственный реестр. Часть – уже включили. Объекты, попавшие в реестр, дальше попадают в различные программы финансирования и ликвидируются.
"Всего у нас к этому времени сформирован перечень из 17 объектов. Сюда вошли отработанные полигоны твердых бытовых отходов и два шламонакопителя бывшего сакского химзавода. Уже можно искать средства на их ликвидацию по муниципальным либо федеральным программам", - уточнила Лисовская.
При этом часть объектов уже находятся в процессе рекультивации. Это два отработанных полигона ТБО в Судаке и в Белогорском районе.
"В Судаке уже подписан акт ликвидации, технический этап выполнен, сейчас продолжается посадка, уход за зелеными насаждениями – то есть объект уже зарекультивирован. В Белогорске мероприятия продолжаются и по контракту будут завершены до конца года. В народное хозяйство таким образом будет возвращено более 18 тыс. га земли, улучшится качество жизни более 16 тысяч человек", - заверила замминистра.
Следующий на очереди – феодосийский полигон ТБО. Проект его рекультивации уже подготовлен и находится на экспертизе в Росприроднадзоре. Затем местая мэрия совместно с минэкологии подготови объект на включение в федеральный проект "Генеральня уборка", чтобы получить необходимые средства и начать работы.
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