Рейтинг@Mail.ru
Как и где в Крыму ликвидируют свалки - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230731/kak-i-gde-v-krymu-likvidiruyut-svalki-1130424032.html
Как и где в Крыму ликвидируют свалки
Как и где в Крыму ликвидируют свалки - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Как и где в Крыму ликвидируют свалки
В Крыму ведется системная работа по выявлению опасных экологических объектов – свалок и мест накопления вредных веществ, которые вносят в специальный реестр с... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T08:26
2023-07-31T08:26
радио "спутник в крыму"
крым
экология
экологическая экспертиза
минэкологии крыма
общество
новости крыма
мусор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121241714_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_ad32707c44134b94ea2a339903ac286f.jpg
Замглавы Минэкологии Лисовская рассказала, как и где в Крыму ликвидируют полигоны ТБО
Замглавы Минэкологии Лисовская рассказала, как и где в Крыму ликвидируют полигоны ТБО
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ведется системная работа по выявлению опасных экологических объектов – свалок и мест накопления вредных веществ, которые вносят в специальный реестр с целью дальнейшей их ликвидации. Как ведется эта работа и сколько мусорных полигонов ликвидируют в регоине уже в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Лисовская.Ранее Госдума приняла законопроект, который позволит эффективнее работать с опасными для экологии объектами. Если раньше регионы имели право выявлять объекты накопленного вреда окружающей среде, то теперь это их обязанность. Кроме того, документ поменял принцип их ликвидации: отныне будут расставляться приоритеты — сначала устранят самые проблемные.По словам Лисовской, перечень объектов накопленного вреда в Крыму сформирован еще в 2018 году, сейчас специалисты-экологи вместе с властями на местах актуализируют список и готовятся включить их в специальный государственный реестр. Часть – уже включили. Объекты, попавшие в реестр, дальше попадают в различные программы финансирования и ликвидируются.При этом часть объектов уже находятся в процессе рекультивации. Это два отработанных полигона ТБО в Судаке и в Белогорском районе."В Судаке уже подписан акт ликвидации, технический этап выполнен, сейчас продолжается посадка, уход за зелеными насаждениями – то есть объект уже зарекультивирован. В Белогорске мероприятия продолжаются и по контракту будут завершены до конца года. В народное хозяйство таким образом будет возвращено более 18 тыс. га земли, улучшится качество жизни более 16 тысяч человек", - заверила замминистра.Следующий на очереди – феодосийский полигон ТБО. Проект его рекультивации уже подготовлен и находится на экспертизе в Росприроднадзоре. Затем местая мэрия совместно с минэкологии подготови объект на включение в федеральный проект "Генеральня уборка", чтобы получить необходимые средства и начать работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму достроят современные экотехнопаркиБезопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препаратыГотовы ли крымчане сдавать батарейки: экоактивист о переработке отходов
https://crimea.ria.ru/20230623/pyat-ga-musora-zakaznik-karanskiy-v-sevastopole-ochistili-ot-svalki-1129584885.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121241714_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_afdb0514bd398abc70cf08c2b5b9d2e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, экология, экологическая экспертиза, минэкологии крыма, общество, новости крыма, мусор
Как и где в Крыму ликвидируют свалки

Замглавы минэкологии Лисовская рассказала, как и где в Крыму ликвидируют полигоны ТБО

08:26 31.07.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПолигон для утилизации бытовых отходов
Полигон для утилизации бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ведется системная работа по выявлению опасных экологических объектов – свалок и мест накопления вредных веществ, которые вносят в специальный реестр с целью дальнейшей их ликвидации. Как ведется эта работа и сколько мусорных полигонов ликвидируют в регоине уже в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Лисовская.
Замглавы Минэкологии Лисовская рассказала, как и где в Крыму ликвидируют полигоны ТБО
08:26
Ранее Госдума приняла законопроект, который позволит эффективнее работать с опасными для экологии объектами. Если раньше регионы имели право выявлять объекты накопленного вреда окружающей среде, то теперь это их обязанность. Кроме того, документ поменял принцип их ликвидации: отныне будут расставляться приоритеты — сначала устранят самые проблемные.
По словам Лисовской, перечень объектов накопленного вреда в Крыму сформирован еще в 2018 году, сейчас специалисты-экологи вместе с властями на местах актуализируют список и готовятся включить их в специальный государственный реестр. Часть – уже включили. Объекты, попавшие в реестр, дальше попадают в различные программы финансирования и ликвидируются.
"Всего у нас к этому времени сформирован перечень из 17 объектов. Сюда вошли отработанные полигоны твердых бытовых отходов и два шламонакопителя бывшего сакского химзавода. Уже можно искать средства на их ликвидацию по муниципальным либо федеральным программам", - уточнила Лисовская.
При этом часть объектов уже находятся в процессе рекультивации. Это два отработанных полигона ТБО в Судаке и в Белогорском районе.
"В Судаке уже подписан акт ликвидации, технический этап выполнен, сейчас продолжается посадка, уход за зелеными насаждениями – то есть объект уже зарекультивирован. В Белогорске мероприятия продолжаются и по контракту будут завершены до конца года. В народное хозяйство таким образом будет возвращено более 18 тыс. га земли, улучшится качество жизни более 16 тысяч человек", - заверила замминистра.
Следующий на очереди – феодосийский полигон ТБО. Проект его рекультивации уже подготовлен и находится на экспертизе в Росприроднадзоре. Затем местая мэрия совместно с минэкологии подготови объект на включение в федеральный проект "Генеральня уборка", чтобы получить необходимые средства и начать работы.
Заказник Караньский в Севастополе очистили от свалки
23 июня, 14:29
Заказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалки
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Крыму достроят современные экотехнопарки
Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препараты
Готовы ли крымчане сдавать батарейки: экоактивист о переработке отходов
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЭкологияЭкологическая экспертизаМинэкологии КрымаОбществоНовости КрымаМусор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок
11:14Пьяный крымчанин зарезал супругу в Ялте – приговор суда
10:54Жителей Воронежской области задержали за госизмену
10:29ВСУ выбиты из Старомайорского - Пушилин
10:10ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении
09:47Керченская паромная переправа: о работе и погоде в понедельник
09:27Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ
09:13Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
08:54Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейна
08:26Как и где в Крыму ликвидируют свалки
08:02Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым
07:37Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму
05:50Крымский мост открыт
00:01Солнечно, без осадков: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
22:57Крымский мост временно закрыли для транспорта
22:04В Ростовской области упал беспилотник – есть повреждения
20:18Главные события и заявления дня: 30 июля
20:01Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк
19:429 из 10: в ВСУ рассказали о потерях элитных спецподразделений
Лента новостейМолния