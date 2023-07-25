https://crimea.ria.ru/20230725/bezopasnye-gerbitsidy-uchenye-kfu-razrabatyvayut-unikalnye-preparaty-1130280211.html
Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препараты
Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препараты - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препараты
Ученые КФУ занимаются разработкой уникальных гербицидов, которые являются биологически безопасными: при сохранении активности они проявляют меньшую токсичность. РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T08:45
2023-07-25T08:45
2023-07-25T09:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Ученые КФУ занимаются разработкой уникальных гербицидов, которые являются биологически безопасными: при сохранении активности они проявляют меньшую токсичность. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Так, в ходе исследований ученые получили новое органическое производное 2,4-Д (гербицид из группы синтетических ауксинов – ред.), а также цинковые производные на его основе и провели анализ общей токсичности. Полученные результаты показали, что многие микроорганизмы воспринимают данное соединение как фактор роста, а некоторые под его воздействием активно размножаются.Также он уточнил, что специалисты будут изучать, какое воздействие препарат окажет на микроорганизмы в почве, и как повлияет на урожайность. Исследования продлятся несколько лет.Ранее сайт РИА Новости Крым писал, что ученые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки.Также крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотиков, промежуточные результаты являются успешными.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России появится косметика из отечественного сырья – экспертКрымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – экспертИнновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кфу (крымский федеральный университет), новости, новости крыма, крым, алексей гусев, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения
Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препараты
Ученые КФУ разрабатывают биологически безопасные гербициды
08:45 25.07.2023 (обновлено: 09:14 25.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Ученые КФУ занимаются разработкой уникальных гербицидов, которые являются биологически безопасными: при сохранении активности они проявляют меньшую токсичность. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Так, в ходе исследований ученые получили новое органическое производное 2,4-Д (гербицид из группы синтетических ауксинов – ред.), а также цинковые производные на его основе и провели анализ общей токсичности. Полученные результаты показали, что многие микроорганизмы воспринимают данное соединение как фактор роста, а некоторые под его воздействием активно размножаются.
"Мы также установили, что эти новые соединения наиболее активно работают в борьбе с двудольными сорняками. Мы отобрали два препарата, которые проявляют максимальную активность, и планируем перевести их на полевые испытания, чтобы подтвердить или опровергнуть полученные в тепличных условиях результаты", – приводит пресс-служба слова директора Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В. И. Вернадского Алексея Гусева.
Также он уточнил, что специалисты будут изучать, какое воздействие препарат окажет на микроорганизмы в почве, и как повлияет на урожайность. Исследования продлятся несколько лет.
Ранее сайт РИА Новости Крым писал, что ученые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат
из листьев маслины, способный убивать раковые клетки.
Также крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотиков,
промежуточные результаты являются успешными.
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