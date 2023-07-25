https://crimea.ria.ru/20230725/bezopasnye-gerbitsidy-uchenye-kfu-razrabatyvayut-unikalnye-preparaty-1130280211.html

Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препараты

Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препараты - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препараты

Ученые КФУ занимаются разработкой уникальных гербицидов, которые являются биологически безопасными: при сохранении активности они проявляют меньшую токсичность. РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T08:45

2023-07-25T08:45

2023-07-25T09:14

кфу (крымский федеральный университет)

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наука в крыму: открытия и изобретения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Ученые КФУ занимаются разработкой уникальных гербицидов, которые являются биологически безопасными: при сохранении активности они проявляют меньшую токсичность. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Так, в ходе исследований ученые получили новое органическое производное 2,4-Д (гербицид из группы синтетических ауксинов – ред.), а также цинковые производные на его основе и провели анализ общей токсичности. Полученные результаты показали, что многие микроорганизмы воспринимают данное соединение как фактор роста, а некоторые под его воздействием активно размножаются.Также он уточнил, что специалисты будут изучать, какое воздействие препарат окажет на микроорганизмы в почве, и как повлияет на урожайность. Исследования продлятся несколько лет.Ранее сайт РИА Новости Крым писал, что ученые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки.Также крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотиков, промежуточные результаты являются успешными.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России появится косметика из отечественного сырья – экспертКрымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – экспертИнновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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