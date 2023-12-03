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Куда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе - РИА Новости Крым, 03.12.2023
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Куда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе
Куда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Куда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе
В Крыму необходимо развивать предприятия по переработке вторичного сырья с пунктами их приема, чтобы наладить цепочку работы с отходами с пользой для экологии и РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T08:01
2023-12-03T08:01
радио "спутник в крыму"
крым
анатолий петров
жанна дикая
гуп рк "крымэкоресурсы"
ано "жкх контроль республики крым"
жкх крыма и севастополя
городская среда
переработка мусора
переработка пластика
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Директор ГУП РК "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая и директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров о переработке мусора
Директор ГУП РК "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая и директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров о переработке мусора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо развивать предприятия по переработке вторичного сырья с пунктами их приема, чтобы наладить цепочку работы с отходами с пользой для экологии и экономики региона, а также помочь обществу осознать важность раздельного сбора отходов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.По его мнению, сейчас отходы, которые можно использовать вторично, вывозятся на материк с минимальной выгодой для крымских организаций, тогда как необходимые мероприятия могли бы проходить в Крыму.По его мнению, в пунктах приема, например, могли бы принимать бумагу, которой очень много, а также бутылки и пластик, из которого, например, можно производить для общественных пространств лавочки и другие конструкции, более износостойкие, чем имеющиеся.По словам Жанны Дикой, директора единого регионального оператора по вывозу ТКО в республике – ГУП РК "Крымэкоресурсы" – в Крыму должны быть созданы условия, чтобы "образовывать предприятия в вопросах, связанных с переработкой вторичного сырья – тогда цепочка сложится".По ее словам, на данный момент работа с отходами, помимо сортировки и отбора вторичных ресурсов, включает производство техногрунта и РДФ-топлива (Refuse Derived Fuel, топливо из промышленных и бытовых отходов – ред.).Захоронение же оставшегося мусора на полигоне остается единственным методом его утилизации до появления в Крыму экотехнопарков. В связи с этим очень важным является развитие системы раздельного сбора отходов. Но, по словам директора ГУП, эта идея еще не прижилась у крымчан.Еще хуже, когда в обычные контейнеры попадают опасные отходы – батарейки, лампы накаливания, компьютеры – которые вывозятся на полигон, что недопустимо, добавила она.Директор ГУП подчеркнула, что в России создан федеральный экологический оператор, который занимается отходами 1 – 3 класса опасности, и с ним могут заключать договоры как юрлица, так и граждане – через управляющие организации, чтобы осуществлять вывоз контейнеров с опасными отходами. Но и здесь пока крымчане не проявляют должного уровня ответственности, считает руководитель регионального оператора.По ее мнению, население необходимо организовывать в части того, как обходиться с мусором, поскольку даже новые экотехнопарки сами по себе ситуацию не исправят.Она напомнила, что пока в Крыму допускается обрабатывать до 10% от всех отходов, остальные подлежат захоронению на полигоне. Но к 2030-му этот показатель, согласно госпрограмме, должен вырасти до 50%. Для этого в республике и строятся за федеральные средства три объекта обработки, которые должны ввести в эксплуатацию к концу 2024 – началу 2025 года. И к этому моменту крымчане должны быть готовы, потому ответственность надо прививать сейчас: "Мы должны уже какую-то культуру внедрить", – заключила Жанна Дикая.Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев ранее сообщил о проблемах с уборкой мусора после урагана.Читайте также на РИА Новости Крым:Поле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКОПочему инвесторы не спешат вкладываться в переработку мусора в КрымуКак и где в Крыму ликвидируют свалки
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крым, анатолий петров, жанна дикая, гуп рк "крымэкоресурсы", ано "жкх контроль республики крым", жкх крыма и севастополя, городская среда, переработка мусора, переработка пластика
Куда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе

В Крыму необходимо развивать предприятия по переработке вторсырья - эксперты

08:01 03.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВывоз мусора
Вывоз мусора - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо развивать предприятия по переработке вторичного сырья с пунктами их приема, чтобы наладить цепочку работы с отходами с пользой для экологии и экономики региона, а также помочь обществу осознать важность раздельного сбора отходов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.
Директор ГУП РК "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая и директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров о переработке мусора
08:01
По его мнению, сейчас отходы, которые можно использовать вторично, вывозятся на материк с минимальной выгодой для крымских организаций, тогда как необходимые мероприятия могли бы проходить в Крыму.

"Картон – в Брянск везут, стекло – в Ростов. Плечо, понятно, большое, выгода минимальная, а надо набрать определенный объем. То есть тут больше речь об экологии, а экономика – в минус. Поэтому очень важно, чтобы не только наше министерство ЖКХ, но и минпромышленности включилось, и все-таки предприятия по изготовлению из вторсырья у нас развивались в Крыму", – рассказал Петров.

По его мнению, в пунктах приема, например, могли бы принимать бумагу, которой очень много, а также бутылки и пластик, из которого, например, можно производить для общественных пространств лавочки и другие конструкции, более износостойкие, чем имеющиеся.

"Все скамейки у нас деревянные, сверху чуть лаком покрыли, и эта деревяшка послужит год-два и сгниет. А если бы все это было из переработанного пластика, он будет стоять 20-30 лет, и ничего ему не будет и ничего с ним делать не надо", – делится мнением эксперт.

По словам Жанны Дикой, директора единого регионального оператора по вывозу ТКО в республике – ГУП РК "Крымэкоресурсы" – в Крыму должны быть созданы условия, чтобы "образовывать предприятия в вопросах, связанных с переработкой вторичного сырья – тогда цепочка сложится".
"У нас вступил в силу закон о расширенной ответственности производителей упаковки, и за счет этих взносов должны образовываться такие организации и предприятия", – отметила Дикая.
По ее словам, на данный момент работа с отходами, помимо сортировки и отбора вторичных ресурсов, включает производство техногрунта и РДФ-топлива (Refuse Derived Fuel, топливо из промышленных и бытовых отходов – ред.).
Захоронение же оставшегося мусора на полигоне остается единственным методом его утилизации до появления в Крыму экотехнопарков. В связи с этим очень важным является развитие системы раздельного сбора отходов. Но, по словам директора ГУП, эта идея еще не прижилась у крымчан.
"Пока мы только начали с желтых контейнеров, которые установлены возле обычных – для смешанной фракции, и начинаем людей потихоньку приучать, что мусор надо разделять. Но они не сортируют, и в этих желтых контейнерах мы чего только не видим", – отмечает Дикая.
Еще хуже, когда в обычные контейнеры попадают опасные отходы – батарейки, лампы накаливания, компьютеры – которые вывозятся на полигон, что недопустимо, добавила она.
Директор ГУП подчеркнула, что в России создан федеральный экологический оператор, который занимается отходами 1 – 3 класса опасности, и с ним могут заключать договоры как юрлица, так и граждане – через управляющие организации, чтобы осуществлять вывоз контейнеров с опасными отходами. Но и здесь пока крымчане не проявляют должного уровня ответственности, считает руководитель регионального оператора.
По ее мнению, население необходимо организовывать в части того, как обходиться с мусором, поскольку даже новые экотехнопарки сами по себе ситуацию не исправят.

"Экотехнопарки – это инфраструктура для обработки. А все остальное – наша с вами ответственность: складирование отходов, вывоз в места накопления. Здесь культура поведения должна быть", – считает директор компании-оператора.

Она напомнила, что пока в Крыму допускается обрабатывать до 10% от всех отходов, остальные подлежат захоронению на полигоне. Но к 2030-му этот показатель, согласно госпрограмме, должен вырасти до 50%. Для этого в республике и строятся за федеральные средства три объекта обработки, которые должны ввести в эксплуатацию к концу 2024 – началу 2025 года. И к этому моменту крымчане должны быть готовы, потому ответственность надо прививать сейчас: "Мы должны уже какую-то культуру внедрить", – заключила Жанна Дикая.
Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев ранее сообщил о проблемах с уборкой мусора после урагана.
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