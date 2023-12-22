https://crimea.ria.ru/20231222/sosny-vmesto-musora-v-krymu-dosrochno-rekultivirovali-poligony-tko-1133736399.html

Сосны вместо мусора: в Крыму досрочно рекультивировали полигоны ТКО

Сосны вместо мусора: в Крыму досрочно рекультивировали полигоны ТКО - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Сосны вместо мусора: в Крыму досрочно рекультивировали полигоны ТКО

Два полигона твердых коммунальных отходов рекультивированы в Крыму досрочно. Об этом сообщила министр экологии Крыма Ольга Славгородская в пресс-центре "РИА... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T17:19

2023-12-22T17:19

2023-12-22T17:19

ольга славгородская

экология

новости крыма

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ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Два полигона твердых коммунальных отходов рекультивированы в Крыму досрочно. Об этом сообщила министр экологии Крыма Ольга Славгородская в пресс-центре "РИА Новости Крым".Ольга Славгородская уточнила, что акт ликвидации объекта накопленного экологического вреда в Судаке был подписан в прошлом году в сентябре. Сегодня там продолжаются мероприятия по биологическому этапу: осуществляется уход за высеянным на его месте травяным покровом.Акт о ликвидации объекта накопленного экологического вреда в Белогорске подписан две недели назад. Сегодня это тоже зеленый ландшафт. Там высажены березы, сосны.По словам министра, изначально срок реализации данных проектов был установлен на декабрь 2024 года. Но оба объекта закончили досрочно.Кроме того, на стадии государственно-экологической экспертизы федерального уровня находится проектная документация по полигону в Феодосии. На проведение работ предусмотрено три-четыре года. Но, исходя из успешного опыта, возможно, рекультивацию этого полигона также смогут закончить досрочно.Однако, по словам министра экологии РК, действие нацпроекта "Экология" заканчивается в конце следующего года. Есть надежда, что его продлят. Если же нет, то есть запасной вариант – проект "Генеральная уборка".Кроме того, на региональном уровне предусмотрена рекультивация полигона в Алуште и в Ленинском районе (заказчик – администрация Керчи). Также ведется рекультивация полигона в Старом Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионеВ Крыму началось строительство трех экотехнопарковПоле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО

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