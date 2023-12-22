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Сосны вместо мусора: в Крыму досрочно рекультивировали полигоны ТКО
Сосны вместо мусора: в Крыму досрочно рекультивировали полигоны ТКО - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Сосны вместо мусора: в Крыму досрочно рекультивировали полигоны ТКО
Два полигона твердых коммунальных отходов рекультивированы в Крыму досрочно. Об этом сообщила министр экологии Крыма Ольга Славгородская в пресс-центре "РИА... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T17:19
2023-12-22T17:19
2023-12-22T17:19
ольга славгородская
экология
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природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Два полигона твердых коммунальных отходов рекультивированы в Крыму досрочно. Об этом сообщила министр экологии Крыма Ольга Славгородская в пресс-центре "РИА Новости Крым".Ольга Славгородская уточнила, что акт ликвидации объекта накопленного экологического вреда в Судаке был подписан в прошлом году в сентябре. Сегодня там продолжаются мероприятия по биологическому этапу: осуществляется уход за высеянным на его месте травяным покровом.Акт о ликвидации объекта накопленного экологического вреда в Белогорске подписан две недели назад. Сегодня это тоже зеленый ландшафт. Там высажены березы, сосны.По словам министра, изначально срок реализации данных проектов был установлен на декабрь 2024 года. Но оба объекта закончили досрочно.Кроме того, на стадии государственно-экологической экспертизы федерального уровня находится проектная документация по полигону в Феодосии. На проведение работ предусмотрено три-четыре года. Но, исходя из успешного опыта, возможно, рекультивацию этого полигона также смогут закончить досрочно.Однако, по словам министра экологии РК, действие нацпроекта "Экология" заканчивается в конце следующего года. Есть надежда, что его продлят. Если же нет, то есть запасной вариант – проект "Генеральная уборка".Кроме того, на региональном уровне предусмотрена рекультивация полигона в Алуште и в Ленинском районе (заказчик – администрация Керчи). Также ведется рекультивация полигона в Старом Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионеВ Крыму началось строительство трех экотехнопарковПоле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО
https://crimea.ria.ru/20231222/sud-obyazal-vlasti-leninskogo-rayona-rekultivirovat-musornyy-poligon-1133739412.html
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ольга славгородская, экология, новости крыма, крым, природа, судак, белогорск, феодосия, алушта, ленинский район, старый крым, благоустройство
Сосны вместо мусора: в Крыму досрочно рекультивировали полигоны ТКО
Полигоны ТКО в Судаке и Белогорске рекультивированы досрочно
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Два полигона твердых коммунальных отходов рекультивированы в Крыму досрочно. Об этом сообщила министр экологии Крыма Ольга Славгородская в пресс-центре "РИА Новости Крым".
"В рамках национального проекта "Экология" у нас реализуется региональная программа "Чистая страна": осуществляется рекультивация двух полигонов твердых коммунальных отходов. Это полигоны в Судаке и Белогорске", – рассказала министр экологии РК.
Ольга Славгородская уточнила, что акт ликвидации объекта накопленного экологического вреда в Судаке был подписан в прошлом году в сентябре. Сегодня там продолжаются мероприятия по биологическому этапу: осуществляется уход за высеянным на его месте травяным покровом.
"По факту объект накопленного экологического вреда уже год как ликвидирован. Таким образом мы повысили качество жизни населения города Судак и всех ближайших сельских поселений. Сегодня на этом объекте вместо навалов отходов мы видим красивые зеленые ландшафты. Весной это были цветущие маки. Мы даже приглашали всех на фотосессию", – рассказала спикер.
Акт о ликвидации объекта накопленного экологического вреда в Белогорске подписан две недели назад. Сегодня это тоже зеленый ландшафт. Там высажены березы, сосны.
"Если раньше мы, проезжая из Белогорска в сторону Старого Крыма, по старой дороге видели вдоль нее большую свалку и миллионы полиэтиленовых пакетов на деревьях, то сегодня это зеленый ландшафт и неплохая прогулочная зона", – рассказала Славгородская.
По словам министра, изначально срок реализации данных проектов был установлен на декабрь 2024 года. Но оба объекта закончили досрочно.
Кроме того, на стадии государственно-экологической экспертизы федерального уровня находится проектная документация по полигону в Феодосии. На проведение работ предусмотрено три-четыре года. Но, исходя из успешного опыта, возможно, рекультивацию этого полигона также смогут закончить досрочно.
Однако, по словам министра экологии РК, действие нацпроекта "Экология" заканчивается в конце следующего года. Есть надежда, что его продлят. Если же нет, то есть запасной вариант – проект "Генеральная уборка".
"Если нацпроект не будет продлен, то с 2025 года будем инициировать включение данного объекта в проект "Генеральная уборка", – уточнила Славгородская.
Кроме того, на региональном уровне предусмотрена рекультивация полигона в Алуште и в Ленинском районе (заказчик – администрация Керчи). Также ведется рекультивация полигона в Старом Крыму.
"Постепенно Крым готовится к переходу на бесполигонную систему с учетом строительства мусороперерабатывающих мощностей. Эти работы в стадии проектирования. Определены площадки, мощности, потребности. В течение трех-четырех лет будет запущено", – рассказала министр экологии Крыма.
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