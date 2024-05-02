https://crimea.ria.ru/20240502/mirnyy-zhitel-pogib-pri-atake-vsu-po-avtomobilyu-na-khersonschine-1136998629.html

Мирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине

Мирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Мирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине

Украинские боевики обстреляли автомобиль с мирными жителями в Херсонской области, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T20:22

2024-05-02T20:22

2024-05-02T20:22

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

владимир сальдо

новые регионы россии

новости

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136947446_0:194:644:556_1920x0_80_0_0_6ce7ed301f02ed69efc896ef4a496701.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли автомобиль с мирными жителями в Херсонской области, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо добавил, что в Голопристанском округе террористические удары противника привели к двум лесным пожарам общей площадью два гектара.В конце апреля в поселке Днепряны недалеко от Новой Каховки из-за минометного обстрела киевских боевиков погибли два мирных жителя.Кроме того, в Каховке снаряд ВСУ попал в частный дом, в результате погиб мирный житель и еще два получили ранения средней степени тяжести.25 апреля ВСУ обстреляли жилые дома в Новокаховском округе Херсонской области. В результате погибли два человека.Еще два мирных жителя погибли при обстреле украинскими боевиками села Абрикосовка Алешкинского муниципального округа 24 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная параВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человекМужчина погиб при ударе ВСУ по селу Каиры Херсонской области

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)