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Мирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Мирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
Мирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Мирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
Украинские боевики обстреляли автомобиль с мирными жителями в Херсонской области, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T20:22
2024-05-02T20:22
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли автомобиль с мирными жителями в Херсонской области, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо добавил, что в Голопристанском округе террористические удары противника привели к двум лесным пожарам общей площадью два гектара.В конце апреля в поселке Днепряны недалеко от Новой Каховки из-за минометного обстрела киевских боевиков погибли два мирных жителя.Кроме того, в Каховке снаряд ВСУ попал в частный дом, в результате погиб мирный житель и еще два получили ранения средней степени тяжести.25 апреля ВСУ обстреляли жилые дома в Новокаховском округе Херсонской области. В результате погибли два человека.Еще два мирных жителя погибли при обстреле украинскими боевиками села Абрикосовка Алешкинского муниципального округа 24 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная параВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человекМужчина погиб при ударе ВСУ по селу Каиры Херсонской области
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)
Мирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине

Боевики ВСУ обстреляли машину с мирными жителями в Казачьих Лагерях – погиб один человек

20:22 02.05.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия удара ВСУ по Херсонской области
Последствия удара ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли автомобиль с мирными жителями в Херсонской области, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевский режим обстрелял гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Погиб один человек, еще одна местная жительница получила осколочные ранения", - написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо добавил, что в Голопристанском округе террористические удары противника привели к двум лесным пожарам общей площадью два гектара.
В конце апреля в поселке Днепряны недалеко от Новой Каховки из-за минометного обстрела киевских боевиков погибли два мирных жителя.
Кроме того, в Каховке снаряд ВСУ попал в частный дом, в результате погиб мирный житель и еще два получили ранения средней степени тяжести.
25 апреля ВСУ обстреляли жилые дома в Новокаховском округе Херсонской области. В результате погибли два человека.
Еще два мирных жителя погибли при обстреле украинскими боевиками села Абрикосовка Алешкинского муниципального округа 24 апреля.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияВладимир СальдоНовые регионы РоссииНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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