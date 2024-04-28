https://crimea.ria.ru/20240428/v-poselke-nedaleko-ot-kakhovki-ot-min-vsu-pogibli-dva-cheloveka-1136938508.html
В поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека
В поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека - РИА Новости Крым, 28.04.2024
В поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека
В поселке Днепряны недалеко от Новой Каховки из-за минометного обстрела киевских боевиков погибли два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T19:23
2024-04-28T19:23
2024-04-28T19:25
всу (вооруженные силы украины)
днепряны
новая каховка
обстрелы всу
херсонская область
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В поселке Днепряны недалеко от Новой Каховки из-за минометного обстрела киевских боевиков погибли два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.Он отметил и другие разрушения и написал о других пострадавших жителях области:Вчера губернатор Сальдо также сообщал о том, что в Каховке снаряд ВСУ попал в частный дом, от этого погиб мирный житель и еще два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены людиВСУ ударили по мирным районам на Херсонщине – двое убитых и трое раненыхРебенок ранен при ударе ВСУ по Таврийску
днепряны
новая каховка
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), днепряны, новая каховка, обстрелы всу, херсонская область, новости, происшествия, владимир сальдо
В поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека
Боевики ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку - погибли два человека
19:23 28.04.2024 (обновлено: 19:25 28.04.2024)