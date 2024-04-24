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ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых
ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых - РИА Новости Крым, 24.04.2024
ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых
В селе Абрикосовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T12:13
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владимир сальдо
херсонская область
новости
скорая помощь
алешки
новая каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В селе Абрикосовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Владимир Сальдо.23 апреля вечером в Новой Каховке беспилотник атаковал гражданский грузовой автомобиль, трое находящихся в нем людей были ранены.Накануне украинские боевики обстреляли рынок и жилые дома в Каховке, ранения средней тяжести получили пять человек. 19 апреля в результате детонации украинского боеприпаса на территории кладбища в Донецке погиб мужчина и ранена женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенокТри человека ранены при детонации дрона-камикадзе в ШебекиноВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель
херсонская область
алешки
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владимир сальдо, херсонская область, новости, скорая помощь, алешки, новая каховка, обстрелы всу
ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых

Два человека погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область – Сальдо

12:13 24.04.2024 (обновлено: 12:16 24.04.2024)
 
© Fotolia/ kichigin19 Скорая помощь
Скорая помощь
© Fotolia/ kichigin19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В селе Абрикосовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

"Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В селе Абрикосовка Алешкинского округа сегодня убиты два человека, разрушен и сожжен частный дом", – написал губернатор.

23 апреля вечером в Новой Каховке беспилотник атаковал гражданский грузовой автомобиль, трое находящихся в нем людей были ранены.

"53-летний мужчина с множественными ранениями головы госпитализирован, двум другим пострадавшим помощь оказана амбулаторно", – уточнил Сальдо.

Накануне украинские боевики обстреляли рынок и жилые дома в Каховке, ранения средней тяжести получили пять человек. 19 апреля в результате детонации украинского боеприпаса на территории кладбища в Донецке погиб мужчина и ранена женщина.
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Владимир СальдоХерсонская областьНовостиСкорая помощьАлешкиНовая КаховкаОбстрелы ВСУ
 
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