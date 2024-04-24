https://crimea.ria.ru/20240424/vsu-udarili-po-mirnym-na-khersonschine--dvoe-ubitykh-i-troe-ranenykh-1136802284.html

ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых

ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых - РИА Новости Крым, 24.04.2024

ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых

В селе Абрикосовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T12:13

2024-04-24T12:13

2024-04-24T12:16

владимир сальдо

херсонская область

новости

скорая помощь

алешки

новая каховка

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В селе Абрикосовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Владимир Сальдо.23 апреля вечером в Новой Каховке беспилотник атаковал гражданский грузовой автомобиль, трое находящихся в нем людей были ранены.Накануне украинские боевики обстреляли рынок и жилые дома в Каховке, ранения средней тяжести получили пять человек. 19 апреля в результате детонации украинского боеприпаса на территории кладбища в Донецке погиб мужчина и ранена женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенокТри человека ранены при детонации дрона-камикадзе в ШебекиноВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель

херсонская область

алешки

новая каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости, скорая помощь, алешки, новая каховка, обстрелы всу