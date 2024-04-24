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ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых
ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых - РИА Новости Крым, 24.04.2024
ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых
В селе Абрикосовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T12:13
2024-04-24T12:13
2024-04-24T12:16
владимир сальдо
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новости
скорая помощь
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В селе Абрикосовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Владимир Сальдо.23 апреля вечером в Новой Каховке беспилотник атаковал гражданский грузовой автомобиль, трое находящихся в нем людей были ранены.Накануне украинские боевики обстреляли рынок и жилые дома в Каховке, ранения средней тяжести получили пять человек. 19 апреля в результате детонации украинского боеприпаса на территории кладбища в Донецке погиб мужчина и ранена женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенокТри человека ранены при детонации дрона-камикадзе в ШебекиноВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область, новости, скорая помощь, алешки, новая каховка, обстрелы всу
ВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненых
Два человека погибли и трое ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область – Сальдо
12:13 24.04.2024 (обновлено: 12:16 24.04.2024)