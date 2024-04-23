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Три человека ранены при детонации дрона-камикадзе в Шебекино - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Три человека ранены при детонации дрона-камикадзе в Шебекино
Три человека ранены при детонации дрона-камикадзе в Шебекино - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Три человека ранены при детонации дрона-камикадзе в Шебекино
Трое мужчин ранены в результате взрыва дрона-камикадзе у проходной одного из промышленных предприятий в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T19:04
2024-04-23T19:10
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Трое мужчин ранены в результате взрыва дрона-камикадзе у проходной одного из промышленных предприятий в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. При этом рядом с проходной повреждены взрывом пять легковых автомобилей, добавил губернатор.Утром во вторник четыре снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены российской системой ПВО над Белгородской областью. В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщиныДва мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), взрыв, новости
Три человека ранены при детонации дрона-камикадзе в Шебекино

Дрон-камикадзе взорвался у проходной предприятия в Шебекино - пострадали трое мужчин

19:04 23.04.2024 (обновлено: 19:10 23.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЖдановПоследствия обстрелов города Шебекино Белгородской области
Последствия обстрелов города Шебекино Белгородской области
© Telegram Владимир Жданов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Трое мужчин ранены в результате взрыва дрона-камикадзе у проходной одного из промышленных предприятий в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин – один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти – доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил Гладков в своем Telegram.
Он отметил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
При этом рядом с проходной повреждены взрывом пять легковых автомобилей, добавил губернатор.
Утром во вторник четыре снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены российской системой ПВО над Белгородской областью. В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВзрывНовости
 
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