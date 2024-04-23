https://crimea.ria.ru/20240423/tri-cheloveka-raneny-pri-detonatsii-drona-kamikadze-v-shebekino-1136787984.html

Три человека ранены при детонации дрона-камикадзе в Шебекино

Три человека ранены при детонации дрона-камикадзе в Шебекино - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Три человека ранены при детонации дрона-камикадзе в Шебекино

Трое мужчин ранены в результате взрыва дрона-камикадзе у проходной одного из промышленных предприятий в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T19:04

2024-04-23T19:04

2024-04-23T19:10

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Трое мужчин ранены в результате взрыва дрона-камикадзе у проходной одного из промышленных предприятий в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он отметил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. При этом рядом с проходной повреждены взрывом пять легковых автомобилей, добавил губернатор.Утром во вторник четыре снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены российской системой ПВО над Белгородской областью. В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщиныДва мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), взрыв, новости