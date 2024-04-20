https://crimea.ria.ru/20240420/beremennaya-zhenschina-pogibla-i-tri-cheloveka-postradali-iz-za-obstrela-vsu-1136716005.html

Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУ

Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУ

Беременная женщина погибла, еще три человека пострадали при обстреле украинских боевиков села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T13:03

2024-04-20T13:03

2024-04-20T13:09

белгородская область

вячеслав гладков

новости

беременность

дети

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Беременная женщина погибла, еще три человека пострадали при обстреле украинских боевиков села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще три человека пострадали – женщина с контузией и осколочным ранением бедер доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго – ссадина коленного сустава, дополнил губернатор. Бригадами скорой была оказана вся необходимая помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.Осколками выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы в 12 частных жилых домовладениях и 2 легковых автомобилях. Оперативные службы работают на месте, уточнил Гладков.В субботу два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа, сообщил ранее губернатор.

https://crimea.ria.ru/20240420/vsu-nanesli-udar-po-poliklinike-v-kakhovke-1136713411.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, новости, беременность, дети, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу