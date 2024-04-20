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Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУ
Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУ
Беременная женщина погибла, еще три человека пострадали при обстреле украинских боевиков села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T13:03
2024-04-20T13:09
белгородская область
вячеслав гладков
новости
беременность
дети
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Беременная женщина погибла, еще три человека пострадали при обстреле украинских боевиков села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще три человека пострадали – женщина с контузией и осколочным ранением бедер доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго – ссадина коленного сустава, дополнил губернатор. Бригадами скорой была оказана вся необходимая помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.Осколками выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы в 12 частных жилых домовладениях и 2 легковых автомобилях. Оперативные службы работают на месте, уточнил Гладков.В субботу два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа, сообщил ранее губернатор.
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, беременность, дети, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУ

Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за украинского обстрела

13:03 20.04.2024 (обновлено: 13:09 20.04.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеременная женщина погибла и три человека пострадали из-за украинского обстрела села в Белгородской области
Беременная женщина погибла и три человека пострадали из-за украинского обстрела села в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Беременная женщина погибла, еще три человека пострадали при обстреле украинских боевиков села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но, к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Еще три человека пострадали – женщина с контузией и осколочным ранением бедер доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго – ссадина коленного сустава, дополнил губернатор. Бригадами скорой была оказана вся необходимая помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.
Осколками выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы в 12 частных жилых домовладениях и 2 легковых автомобилях. Оперативные службы работают на месте, уточнил Гладков.
В субботу два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа, сообщил ранее губернатор.
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Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиБеременностьдетиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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