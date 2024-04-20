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Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области
Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области
Два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T06:23
2024-04-20T06:29
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. Оперативные службы находятся на месте. Обход территории будет проводиться в светлое время суток, уточнил губернатор.
https://crimea.ria.ru/20240420/shest-regionov-rossii-atakovany-bespilotnikami-vsu-1136707683.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Два мирных жителя погибли в результате атаки беспилотников в Белгородской области

06:23 20.04.2024 (обновлено: 06:29 20.04.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДва мирных жителя погибли в результате атаки беспилотников в Белгородской области
Два мирных жителя погибли в результате атаки беспилотников в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"К большому горю, погибли два мирных жителя – женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. Оперативные службы находятся на месте. Обход территории будет проводиться в светлое время суток, уточнил губернатор.
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06:10
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Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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