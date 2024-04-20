https://crimea.ria.ru/20240420/dva-mirnykh-zhitelya-pogibli-v-rezultate-ataki-bpla-v-belgorodskoy-oblasti-1136707945.html

Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T06:23

2024-04-20T06:23

2024-04-20T06:29

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. Оперативные службы находятся на месте. Обход территории будет проводиться в светлое время суток, уточнил губернатор.

https://crimea.ria.ru/20240420/shest-regionov-rossii-atakovany-bespilotnikami-vsu-1136707683.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области