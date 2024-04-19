https://crimea.ria.ru/20240419/vsu-udarili-po-selu-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-dve-zhenschiny-1136688053.html

ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщины

ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщины - РИА Новости Крым, 19.04.2024

ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщины

Две женщины получили осколочные ранения в результате обстрела села Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T14:22

2024-04-19T14:22

2024-04-19T14:22

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Две женщины получили осколочные ранения в результате обстрела села Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.В результате обстрела повреждены три частных дома. На месте работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается, добавил он.В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны уничтожили 21 воздушную цель на подлете к Белгороду. Гладков сообщил об одном пострадавшем. Также ранним утром силы ПВО в Севастополе уничтожили воздушную цель в море. Позже в Минобороны уточнили, что над Черным морем российской системой ПВО были уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены людиУдар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жителиКорпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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