ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщины
Две женщины получили осколочные ранения при обстреле ВСУ села в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСпасатели на месте удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Две женщины получили осколочные ранения в результате обстрела села Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"У одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй - осколочные ранения нижней конечности. Бригадами скорых их доставляют в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
В результате обстрела повреждены три частных дома. На месте работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается, добавил он.
В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны уничтожили 21 воздушную цель на подлете к Белгороду. Гладков сообщил об одном пострадавшем. Также ранним утром силы ПВО в Севастополе уничтожили воздушную цель в море. Позже в Минобороны уточнили, что над Черным морем российской системой ПВО были уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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