Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщины - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240419/vsu-udarili-po-selu-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-dve-zhenschiny-1136688053.html
ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщины
ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщины - РИА Новости Крым, 19.04.2024
ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщины
Две женщины получили осколочные ранения в результате обстрела села Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T14:22
2024-04-19T14:22
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134967512_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_ba4fcf2c86612bd136d60ca56cb8258f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Две женщины получили осколочные ранения в результате обстрела села Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.В результате обстрела повреждены три частных дома. На месте работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается, добавил он.В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны уничтожили 21 воздушную цель на подлете к Белгороду. Гладков сообщил об одном пострадавшем. Также ранним утром силы ПВО в Севастополе уничтожили воздушную цель в море. Позже в Минобороны уточнили, что над Черным морем российской системой ПВО были уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены людиУдар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жителиКорпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134967512_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_478473d8eac6f090641d9f8ed48b9654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости
ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщины

Две женщины получили осколочные ранения при обстреле ВСУ села в Белгородской области

14:22 19.04.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСпасатели на месте удара ВСУ по Белгороду
Спасатели на месте удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Две женщины получили осколочные ранения в результате обстрела села Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"У одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй - осколочные ранения нижней конечности. Бригадами скорых их доставляют в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
В результате обстрела повреждены три частных дома. На месте работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается, добавил он.
В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны уничтожили 21 воздушную цель на подлете к Белгороду. Гладков сообщил об одном пострадавшем. Также ранним утром силы ПВО в Севастополе уничтожили воздушную цель в море. Позже в Минобороны уточнили, что над Черным морем российской системой ПВО были уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди
Удар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жители
Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:3234 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украине
15:21Это не обсуждается: исконно русская Украина будет в России
15:10На Крымском мосту начала расти очередь
14:57В Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей
14:38Россия по-прежнему считает Армению союзником – Лавров
14:22ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщины
14:07Россия не позволит приблизить границы НАТО на Украине – Лавров
13:39В больнице Севастополя скончался мужчина – возбуждено уголовное дело
13:31Лавров раскрыл смысл существования НАТО
13:10Что показал ответный удар Израиля по Ирану – мнение
12:59РФ не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом – Лавров
12:48В Запорожской области восстановят добычу железной руды
12:43Почему Путин одобрил новый срок полномочий Аксенова
12:25Мощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучей
12:15В Севастополе обнаружены массовые захоронения мирных граждан времен войны
11:50В Севастополе Черноморский флот проводит учения – будет слышна стрельба
11:47В Крыму добавили еще один летний автобусный маршрут
11:35Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами
11:17Крымчанку осудили за разглашение государственной тайны
11:09Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен
Лента новостейМолния