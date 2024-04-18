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21 воздушная цель сбита над Белгородом - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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21 воздушная цель сбита над Белгородом
21 воздушная цель сбита над Белгородом - РИА Новости Крым, 18.04.2024
21 воздушная цель сбита над Белгородом
На подлете к Белгороду в ночь на четверг силами ПВО сбита 21 воздушная цель, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T06:08
2024-04-18T06:08
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
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белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. На подлете к Белгороду в ночь на четверг силами ПВО сбита 21 воздушная цель, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что в поселке Разумное женщина получила осколочное ранение в результате прямого попадания в частный жилой дом. В самом доме повреждена кровля и разрушена одна из стен. Женщину увезли в больницу. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.Накануне вечером 14 реактивных снарядов Vampire были уничтожены над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже упал беспилотник: есть поврежденияЖенщина ранена при падении дрона в ВоронежеКиев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, пво, новости сво
21 воздушная цель сбита над Белгородом

Силы ПВО сбили 21 воздушную цель на подлете к Белгороду

06:08 18.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. На подлете к Белгороду в ночь на четверг силами ПВО сбита 21 воздушная цель, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбита 21 воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал", - написал он в своем ТГ-канале. ⠀
Гладков уточнил, что в поселке Разумное женщина получила осколочное ранение в результате прямого попадания в частный жилой дом. В самом доме повреждена кровля и разрушена одна из стен.
Женщину увезли в больницу. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.
Накануне вечером 14 реактивных снарядов Vampire были уничтожены над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны.
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