https://crimea.ria.ru/20240418/21-vozdushnaya-tsel-sbita-nad-belgorodom-1136648316.html

21 воздушная цель сбита над Белгородом

21 воздушная цель сбита над Белгородом - РИА Новости Крым, 18.04.2024

21 воздушная цель сбита над Белгородом

На подлете к Белгороду в ночь на четверг силами ПВО сбита 21 воздушная цель, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T06:08

2024-04-18T06:08

2024-04-18T06:08

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

пво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75a4e862629c7cf4c8b37564415b25c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. На подлете к Белгороду в ночь на четверг силами ПВО сбита 21 воздушная цель, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что в поселке Разумное женщина получила осколочное ранение в результате прямого попадания в частный жилой дом. В самом доме повреждена кровля и разрушена одна из стен. Женщину увезли в больницу. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.Накануне вечером 14 реактивных снарядов Vampire были уничтожены над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже упал беспилотник: есть поврежденияЖенщина ранена при падении дрона в ВоронежеКиев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, пво, новости сво