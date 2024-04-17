https://crimea.ria.ru/20240417/14-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1136647373.html

14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 17.04.2024

14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

14 реактивных снарядов Vampire уничтожены над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T23:25

2024-04-17T23:25

2024-04-17T23:34

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

поставки западного оружия украине

министерство обороны рф

вячеслав гладков

новости

пво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. 14 реактивных снарядов Vampire уничтожены над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, воздушные цели уничтожены на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет."В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо. На месте работают оперативные службы", - уточнил он.Ранее в среду украинский беспилотник был сбит над территорией Татарстана и Мордовии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже упал беспилотник: есть поврежденияЖенщина ранена при падении дрона в ВоронежеАтака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, поставки западного оружия украине, министерство обороны рф, вячеслав гладков, новости, пво, безопасность