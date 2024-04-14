https://crimea.ria.ru/20240414/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-sbity-10-dronov-1136537982.html

Атака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов

Атака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Атака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов

Средствами ПВО России отбита атака ВСУ на территорию Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T08:08

2024-04-14T08:08

2024-04-14T08:56

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

новости

происшествия

безопасность

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Средствами ПВО России отбита атака ВСУ на территорию Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны.Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края.Ранее сообщалось о том, что в 6.30 утра в воскресенье над акваторией Черного моря были сбиты силами российской ПВО 5 беспилотников ВСУ.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночьВ Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мостуШесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем

https://crimea.ria.ru/20240414/shest-bespilotnikov-unichtozheny-nad-chernym-morem---minoborony-1136537879.html

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, безопасность, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)