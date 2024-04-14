https://crimea.ria.ru/20240414/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-sbity-10-dronov-1136537982.html
Атака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов
Атака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Атака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов
Средствами ПВО России отбита атака ВСУ на территорию Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T08:08
2024-04-14T08:08
2024-04-14T08:56
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
безопасность
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Средствами ПВО России отбита атака ВСУ на территорию Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны.Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края.Ранее сообщалось о том, что в 6.30 утра в воскресенье над акваторией Черного моря были сбиты силами российской ПВО 5 беспилотников ВСУ.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночьВ Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мостуШесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем
https://crimea.ria.ru/20240414/shest-bespilotnikov-unichtozheny-nad-chernym-morem---minoborony-1136537879.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, безопасность, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Атака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дронов
Атака ВСУ на Краснодарский край - сбиты 10 дронов
08:08 14.04.2024 (обновлено: 08:56 14.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Средствами ПВО России отбита атака ВСУ на территорию Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны.
"Около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает оборонное ведомство.
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края.
Ранее сообщалось о том, что в 6.30 утра в воскресенье над акваторией Черного моря были сбиты силами российской ПВО 5 беспилотников ВСУ.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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