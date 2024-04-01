https://crimea.ria.ru/20240401/shest-ukrainskikh-bespilotnikov-perekhvacheno-nad-chernym-morem-1136204215.html

Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем

Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем

Над акваторией Черного моря вечером в понедельник перехвачены шесть вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T21:33

2024-04-01T21:33

2024-04-01T21:42

министерство обороны рф

атаки всу на крым

происшествия

пво

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря вечером в понедельник перехвачены шесть вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что очередная атака боевиков пресечена российскими системами противовоздушной обороны около 19:30.В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.По итогам работы комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта, решения по выплатам будет принято во вторник, 2 апреля. при этом итоговые цифры ущерба от ракетной атаки ВСУ и порядок предоставления компенсационных выплат будут озвучены на заседании правительства в четверг.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - РазвожаевСледком РФ расследует факт обстрела СевастополяДвое раненых после ракетной атаки на Севастополь остаются в больнице

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, атаки всу на крым, происшествия, пво, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма