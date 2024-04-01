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Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем
Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем
Над акваторией Черного моря вечером в понедельник перехвачены шесть вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T21:33
2024-04-01T21:42
министерство обороны рф
атаки всу на крым
происшествия
пво
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря вечером в понедельник перехвачены шесть вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что очередная атака боевиков пресечена российскими системами противовоздушной обороны около 19:30.В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.По итогам работы комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта, решения по выплатам будет принято во вторник, 2 апреля. при этом итоговые цифры ущерба от ракетной атаки ВСУ и порядок предоставления компенсационных выплат будут озвучены на заседании правительства в четверг.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - РазвожаевСледком РФ расследует факт обстрела СевастополяДвое раненых после ракетной атаки на Севастополь остаются в больнице
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, атаки всу на крым, происшествия, пво, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма
Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем

Над Черным морем силы ПВО перехватили шесть украинских беспилотников - Минобороны

21:33 01.04.2024 (обновлено: 21:42 01.04.2024)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря вечером в понедельник перехвачены шесть вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что очередная атака боевиков пресечена российскими системами противовоздушной обороны около 19:30.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.
В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.
Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.
Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.
По итогам работы комиссий по регистрации и оценке ущерба, полученного в результате массированной ракетной атаки ВСУ на город 23 марта, решения по выплатам будет принято во вторник, 2 апреля. при этом итоговые цифры ущерба от ракетной атаки ВСУ и порядок предоставления компенсационных выплат будут озвучены на заседании правительства в четверг.
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