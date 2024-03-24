Рейтинг@Mail.ru
Следком РФ расследует факт обстрела Севастополя - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240324/sledkom-rf-rassleduet-fakt-obstrela-sevastopolya-1136000510.html
Следком РФ расследует факт обстрела Севастополя
Следком РФ расследует факт обстрела Севастополя - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Следком РФ расследует факт обстрела Севастополя
В Следственном комитете России расследует факт обстрела Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T22:21
2024-03-24T22:42
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
новости крыма
севастополь
крым
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110054/35/1100543545_0:256:3037:1964_1920x0_80_0_0_a7e9cc0fad858d5da52e12d4bbd02ee5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Следственном комитете России расследует факт обстрела Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Следователи Следственного комитета России установят все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, к ним причастных, подчеркнули в ведомстве.Ракетная атака ВСУ на СевастопольВоздушную тревогу в городе объявили в субботу 22:44 мск. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания.В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.В городе с раннего утра наводят порядок на пострадавших от вечерней ракетной атаки улицах, восстанавливают поврежденное остекление в домах и административных зданиях, ведется подомовой обход. После этого власти приступят к подсчету и возмещению ущерба. В службу "112" поступило почти 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110054/35/1100543545_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_89e35379ea957379eb9d32c89d6d6b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, севастополь, крым, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Следком РФ расследует факт обстрела Севастополя

В Следственном комитете РФ расследуют факт обстрела ВФУ территории Севастополя

22:21 24.03.2024 (обновлено: 22:42 24.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСледственный комитет при прокуратуре РФ
Следственный комитет при прокуратуре РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Следственном комитете России расследует факт обстрела Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территорий Севастополя, Белгородской области и ДНР", – сказано в сообщении.
Следователи Следственного комитета России установят все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, к ним причастных, подчеркнули в ведомстве.

Ракетная атака ВСУ на Севастополь

Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22:44 мск. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания.
В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.
Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.
В городе с раннего утра наводят порядок на пострадавших от вечерней ракетной атаки улицах, восстанавливают поврежденное остекление в домах и административных зданиях, ведется подомовой обход. После этого власти приступят к подсчету и возмещению ущерба. В службу "112" поступило почти 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок
В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиНовости КрымаСевастопольКрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
22:43Главное за день: 24 марта
22:21Следком РФ расследует факт обстрела Севастополя
22:03Акция "Летят журавли" в память о погибших в "Крокус Сити Холле" – видео
21:52В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда
21:31Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции
21:01Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
20:53Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие
20:34Инфраструктура подземного газохранилища повреждена на западе Украины
20:11Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения
20:02В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы: даты и причина
19:45Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получить
19:28В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения
19:10Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты
18:4122 снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
18:38От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
18:26В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-21
17:52Путин почтил память погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
17:47Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно
17:34Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек
Лента новостейМолния