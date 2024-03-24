https://crimea.ria.ru/20240324/sledkom-rf-rassleduet-fakt-obstrela-sevastopolya-1136000510.html

Следком РФ расследует факт обстрела Севастополя

Следком РФ расследует факт обстрела Севастополя - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Следком РФ расследует факт обстрела Севастополя

В Следственном комитете России расследует факт обстрела Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T22:21

2024-03-24T22:21

2024-03-24T22:42

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

новости крыма

севастополь

крым

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110054/35/1100543545_0:256:3037:1964_1920x0_80_0_0_a7e9cc0fad858d5da52e12d4bbd02ee5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Следственном комитете России расследует факт обстрела Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Следователи Следственного комитета России установят все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, к ним причастных, подчеркнули в ведомстве.Ракетная атака ВСУ на СевастопольВоздушную тревогу в городе объявили в субботу 22:44 мск. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания.В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.В городе с раннего утра наводят порядок на пострадавших от вечерней ракетной атаки улицах, восстанавливают поврежденное остекление в домах и административных зданиях, ведется подомовой обход. После этого власти приступят к подсчету и возмещению ущерба. В службу "112" поступило почти 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, севастополь, крым, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым