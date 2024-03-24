https://crimea.ria.ru/20240324/chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-raketnoy-ataki-vsu--1135988635.html

Что происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

Что происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Что происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

В Севастополе с раннего утра наводят порядок на пострадавших от вечерней ракетной атаки улицах, восстанавливают поврежденное остекление в домах и... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T12:38

2024-03-24T12:38

2024-03-24T14:00

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Севастополе с раннего утра наводят порядок на пострадавших от вечерней ракетной атаки улицах, восстанавливают поврежденное остекление в домах и административных зданиях, ведется подомовой обход. Какая обстановка царит в городе всего через несколько часов после украинского ракетного удара, как горожане перенесли самую продолжительную атаку ВСУ – в материале РИА Новости Крым. Массированная атака ВСУ на Севастополь произошла поздним вечером в субботу. Российские военные уничтожили более десяти направленных киевским режимом ракет. В результате падения обломков ракет погиб один человек, четверо были ранены, повреждения получили жилые дома и автотранспорт. Также частично повреждена транспортная инфраструктура. Взрывы и вспышки в небе Севастополя Воздушная тревога была объявлена в Севастополе около 11 вечера, когда большая часть горожан уже спали или готовились ко сну. Одни успели спуститься в укрытия, другие, едва встав с кровати, пережидали тревогу в коридорах, ванных комнатах и даже под лестничными маршами частных домов. Женщина с детьми укрывалась в ванной комнате. Говорили - было очень громко. Горожанка Ирина живет напротив Севастопольской бухты. Во время начала атаки женщина спала. Проснулась от грохота и специфического запаха. В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев >>И добавила, что не стала спускаться в укрытие, пережидали атаку в кухне, окна которой выходят на безопасную по ее мнению сторону. Там и уснула. Проснулась лишь под утро. Выглянула в окно – а там "солнце, море спокойное, будто и не было ничего".Жизнь идет своим чередом И действительно, жизнь продолжается своим чередом – работает городской транспорт, магазины и рынки. На детских площадках и благоустроенных пространствах гуляют родители с детьми. Услышав разговор, свою лепту вносит проживающая в поврежденном доме молодая женщина. Атака ВСУ на Севастополь – подробности массированного удара по городу >>"Очень жаль погибших и пострадавших...", – сказала она и выразила благодарность военным, которые минувшим вечером отразили массированную атаку со стороны ВСУ. В небольшом парке у площади Ушакова гуляют дети с родителями, в соседних кафе мирно пьют кофе посетители. Ни одного настороженного или испуганного лица – жизнь в городе продолжается, с памятью о произошедшем и с верой в мирное будущее.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокДвое раненых после ракетной атаки на Севастополь остаются в больнице

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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