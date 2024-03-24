https://crimea.ria.ru/20240324/dvoe-ranenykh-posle-raketnoy-ataki-na-sevastopol-ostayutsya-v-bolnitse-1135986801.html

Двое раненых после ракетной атаки на Севастополь остаются в больнице

Двое раненых после ракетной атаки на Севастополь остаются в больнице - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Двое раненых после ракетной атаки на Севастополь остаются в больнице

Два человека, получившие ранения после ночной ракетной атаки на Севастополь, остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое пострадавших... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T10:36

2024-03-24T10:36

2024-03-24T10:45

севастополь

атаки всу на крым

крым

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Два человека, получившие ранения после ночной ракетной атаки на Севастополь, остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое пострадавших после оказания помощи отпущены домой, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки на Севастополь, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

https://crimea.ria.ru/20240324/ataka-vsu-na-sevastopol--podrobnosti-massirovannogo-udara-na-gorod-1135986108.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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