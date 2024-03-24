https://crimea.ria.ru/20240324/vlasti-sevastopolya-nazvali-uscherb-ot-nochnoy-raketnoy-ataki-vsu-1135987487.html

Власти Севастополя назвали ущерб от ночной ракетной атаки ВСУ

Власти Севастополя назвали ущерб от ночной ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Власти Севастополя назвали ущерб от ночной ракетной атаки ВСУ

В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T12:08

2024-03-24T12:08

2024-03-24T12:14

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Речь идет о морском и наземном транспорте.Также повреждены 3 пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов и 1 троллейбус и машина социального такси — также преимущественно выбиты стекла, у одного автобуса пробит бампер и радиатор.По словам губернатора, управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов утром начали подомовой обход. "Чуть позже сегодня опубликую номера телефонов по каждому району, куда нужно будет звонить по вопросам, связанным с работой комиссий по определению ущерба", - написал он.Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

https://crimea.ria.ru/20240324/ataka-vsu-na-sevastopol--podrobnosti-massirovannogo-udara-na-gorod-1135986108.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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