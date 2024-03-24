https://crimea.ria.ru/20240324/vlasti-sevastopolya-nazvali-uscherb-ot-nochnoy-raketnoy-ataki-vsu-1135987487.html
Власти Севастополя назвали ущерб от ночной ракетной атаки ВСУ
Власти Севастополя назвали ущерб от ночной ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Власти Севастополя назвали ущерб от ночной ракетной атаки ВСУ
В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T12:08
2024-03-24T12:08
2024-03-24T12:14
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Речь идет о морском и наземном транспорте.Также повреждены 3 пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов и 1 троллейбус и машина социального такси — также преимущественно выбиты стекла, у одного автобуса пробит бампер и радиатор.По словам губернатора, управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов утром начали подомовой обход. "Чуть позже сегодня опубликую номера телефонов по каждому району, куда нужно будет звонить по вопросам, связанным с работой комиссий по определению ущерба", - написал он.Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
https://crimea.ria.ru/20240324/ataka-vsu-na-sevastopol--podrobnosti-massirovannogo-udara-na-gorod-1135986108.html
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Власти Севастополя назвали ущерб от ночной ракетной атаки ВСУ
В результате ночной ракетной атаки ВСУ на Севастополь повреждены катера и автобусы
12:08 24.03.2024 (обновлено: 12:14 24.03.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Речь идет о морском и наземном транспорте.
"Из шести катеров у пяти выбиты стекла. Один катер сейчас работает на основной линии "Графская пристань — Северная сторона". В течение дня в поврежденных катерах будут менять стекла, по мере восстановления они будут выходить на линию", - говорится в сообщении.
Также повреждены 3 пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов и 1 троллейбус и машина социального такси — также преимущественно выбиты стекла, у одного автобуса пробит бампер и радиатор.
"Благодаря тому, что недавно нам поступили новые автобусы, у нас есть резерв пассажирского транспорта, поэтому повреждения на перевозки не повлияли, для пассажиров никаких изменений нет. Поврежденный транспорт будут восстанавливать специалисты", - написал Развожаев.
По словам губернатора, управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов утром начали подомовой обход.
"Чуть позже сегодня опубликую номера телефонов по каждому району, куда нужно будет звонить по вопросам, связанным с работой комиссий по определению ущерба", - написал он.
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали
. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета
.
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